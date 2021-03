Hoy 15 de septiembre se celebra el Día Europeo de la Salud Prostática, una fecha que se instauró en Europa con el fin de concienciar a los hombres sobre las enfermedades prostáticas, incentivando su conocimiento y prevención. La próstata es uno de los órganos masculinos con más posibilidades de contraer enfermedades. Con la prevención y mediante revisiones periódicas se pueden atajar los problemas.

Parece que el hombre no tiene costumbre de acudir al urólogo o lo hace demasiado tarde.

La Asociación Europea de Urología realizó una encuesta en 2019 donde se puso de manifiesto, a diferencia de lo que ocurre con las mujeres, la escasa concienciación en los hombres con respecto a su salud prostática. Tan sólo el 26% de los hombres eran capaces de identificar la función de la próstata y hasta el 62% tenían conceptos erróneos sobre su salud prostática. En nuestra experiencia, estos porcentajes reflejan fielmente la situación en Eivissa y Formentera. La falta de concienciación sobre la salud prostática puede ocasionar el retraso en el diagnóstico de enfermedades potencialmente curables.

¿Cuáles son los síntomas ante los que un hombre debe acudir al médico porque tenga una posible enfermedad prostática?

Todo varón debe realizarse una revisión anual rutinaria a partir de los 45 años de edad aunque no presente ningún síntoma. Esta es la única forma de poder diagnosticar enfermedades prostáticas asintomáticas con la suficiente antelación como para solucionar el problema de forma efectiva. Independientemente de las revisiones anuales, cualquier varón que presente sintomatología prostática debe acudir a revisión. Las enfermedades que más frecuentemente afectan a la próstata se engloban en tres grupos: procesos inflamatorios e infecciosos, agrandamiento prostático benigno y cáncer de próstata. La inflamación o infección de la próstata -prostatitis- suele provocar dolor al orinar, molestias perineales y fiebre, aunque no tienen por qué estar presentes todos los síntomas simultáneamente. El agrandamiento prostático -hiperplasia benigna de próstata- es el proceso que más frecuentemente afecta a los hombres, ya que la próstata está sujeta a un aumento constante de su tamaño durante toda la vida del varón. Como la próstata es un órgano que se encuentra a la salida de la vejiga, la mayor parte de los síntomas derivados del agrandamiento prostático consisten en alteraciones de la micción (retraso al inicio de la micción, disminución del flujo o goteo postmiccional entre otros). El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el varón y las posibilidades de padecerlo aumentan a medida que envejecemos, especialmente a partir de los 50 años de edad, aunque también se diagnostica en varones más jóvenes. La peculiaridad del cáncer de próstata es que en sus inicios no provoca ningún síntoma específico y de ahí la importancia del diagnóstico precoz. Así que todo hombre debería realizarse una revisión urológica rutinaria anual aunque no tenga ningún síntoma miccional y debería realizar una consulta adicional siempre que presente cualquier alteración de su patrón normal de micción.

Estamos sumidos en medio de una pandemia que a todos nos ha hecho cambiar la perspectiva, ¿cómo se ha notado esto en la Unidad de Urología?

El impacto de la pandemia por el virus Covid-19 está siendo terrible tanto de forma directa como indirecta. Independientemente de los efectos directos que el coronavirus está teniendo en la salud de la población, la situación sanitaria está ocasionando el retraso en el diagnóstico y tratamiento del resto de enfermedades no relacionadas con el virus. En el campo de la Urología ocurre exactamente igual que en el resto de las especialidades. Hay pacientes que no sólo no están acudiendo a sus revisiones rutinarias si no que están mostrando reticencias a buscar atención médica cuando presentan síntomas o empeoran unos síntomas preexistentes. Indudablemente, esta situación tiene un impacto muy negativo en la evolución de la enfermedad.

El cáncer de próstata es el más frecuente en hombres, ¿qué protocolo se sigue para enfermos de cáncer y la prevención de covid?

Debido al alto nivel de contagiosidad del Covid-19 se han establecido protocolos muy estrictos con circuitos diseñados para salvaguardar la seguridad de los pacientes cuando requieren atención en el centro hospitalario. Adicionalmente, existen consultas de atención telefónica para aquellos pacientes que no requieran desplazarse al centro hospitalario. Lógicamente, los pacientes oncológicos son población de riesgo para el coronavirus. A estos pacientes se les insiste en el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento social en el ambiente extrahospitalario y se les aconseja hacer uso de las consultas de atención telefónica siempre que sea posible. Si tras la atención telefónica se determina que requieren atención presencial, se les agendará cita. En cualquier caso, aquellos pacientes que presenten síntomas que requieran atención de urgencias no deberán retrasarlas. Los circuitos en el servicio de urgencias están diseñados para preservar la seguridad de los pacientes y el impacto negativo que supone el retraso de su atención médica puede ser muy superior al riesgo de contagio.

¿Qué aconsejaría a los hombres de Ibiza y Formentera para proteger su salud prostática?

La población tiene que interiorizar que lo más importante es el cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento social. También deben tener en cuenta que la pandemia va a convivir con nosotros durante un tiempo indeterminado y que mientras tanto no deben dejar a un lado las revisiones de sus enfermedades.