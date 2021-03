El trasplante capilar está de moda. Cada vez más personas se someten a este tratamiento de injerto de pelo en España. En los diez últimos años el número de españoles que se han sometido a un injerto capilar ha crecido un 300%.

Hay que recordar que el injerto capilar es una intervención quirúrgica. Esta intervención tiene sus riesgos. Por ello, para que el injerto capilar en Ibiza sea un éxito hay que elegir un centro especializado como Eiviestetic del Grupo Policlínica en Ibiza con profesionales cualificados. En Eiviestetic trabaja la doctora Cristina Pérez Castaño, especialista en microinjerto capilar, con más de 20 años de experiencia en el trasplante de pelo.

"En Eiviestetic lo primero que hacemos es estudiar las zonas donante y receptora del cuero cabelludo del paciente" explica Cristina Pérez Castaño, médico de Eiviestetic. La doctora no recomienda hacer un tratamiento de trasplante capilar en Ibiza si la zona donante no tiene un cabello de calidad. "No todos los pacientes son aptos para someterse al tratamiento de trasplante de pelo", asegura la doctora de este centro médico de Ibiza.

Intervención de injerto capilar en Ibiza

Intervención de injerto capilar en IbizaLa intervención trasplante capilar es larga y laboriosa ya que dura entre 6 y 8 horas. En una intervención se suelen hacer unos 3.000 agujeritos para extraer 3.000 unidades foliculares, cada una de ellas puede tener hasta 5 pelitos. Para ordenar y preparar estas 3.000 unidades foliculares hay que hacer 3.000 incisiones y por último colocar esas 3.000 unidades foliculares en el cuero cabelludo. La intervención de injerto capilar es un trabajo que requiere tiempo y pericia de los especialistas para obtener unos resultados naturales y óptimos.

La intervención de injerto capillar es de cirugía menor, no es necesario ingreso hospitalario, pero sí es importante contar con un médico cualificado para evitar cualquier contratiempo.

¿Es necesaria anestesia?

¿Es necesaria anestesia? La intervención de injerto capilar requiere anestesia. El paciente solo nota los pinchazos de la primera anestesia. Tras la operación de injerto, los doctores de Eiviestetic, centro especializado en trasplante capilar en Ibiza, explican los cuidados del pelo injertado. También explican cómo se debe cuidar el cabello que no se ha injertado para que no se caiga y reforzarlo.

Resultados del injerto de pelo

Resultados del injerto de peloTras una intervención de injerto capilar, se puede hacer vida normal a los 2 o 3 días. A los 10 días, en la mayoría de los casos desaparecen los restos de heridas y costras. Un mes después del injerto capilar, se puede hacer deporte de alta intensidad.

Los especialistas de Eiviestetic, realizan a los 10 o 12 meses una valoración exacta de la operación. Es importante recordar que un mes después de la operación los pacientes suelen tener una caída de cabello. A partir del cuarto o quinto mes, empiezan a salir los pelitos. Después van saliendo todas las unidades foliculares que se pusieron en la operación de injerto capilar.