A la venta el 7 de mayo
Stella McCartney x H&M: así es la colección completa de una de las alianza más icónicas de la moda que regresa 20 años después
La propuesta de más de 60 prendas y accesorios revisita los códigos más reconocibles de la diseñadora (sastrería afilada, vestidos drapeados, cadenas joya y bolsos de aire icónico) desde una lectura contemporánea y sostenible
Laura Estirado
No todas las colaboraciones consiguen activar al mismo tiempo la memoria de la moda, el deseo de compra y la conversación cultural. Stella McCartney x H&M sí. La diseñadora británica, la segunda en participar en una colaboración de H&M -el primero fue Karl Lagerfeld, en 2004- y la primera en repetir, regresa a la cadena sueca más de dos décadas después para firmar una colección que no vive de la nostalgia, sino de su actualización: el archivo no vuelve como reliquia, sino como material listo para volver al armario.
La propuesta gira en torno a algunos de los códigos más reconocibles de la casa Stella McCartney: 'trenchs' de línea limpia, 'blazers' de doble botonadura, pantalones amplios, vestidos de noche con drapeados y piezas de punto adornadas con cadena. H&M la presenta como una colección de 'womenswear' contemporáneo construida sobre básicos de armario, sastrería relajada y una feminidad moderna sin afectación. Ese equilibrio entre precisión británica, sensualidad funcional y vocación comercial es, precisamente, lo que hace que esta segunda entrega resulte relevante y no solo conmemorativa.
Objeto de deseo
Hay además varios gestos con capacidad de convertirse en objeto de deseo inmediato. Entre ellos, el vestido de punto con escote rematado por cadena reciclada, los diseños con cuentas de vidrio reciclado, el vestido mini rojo de gasa de un solo hombro y los bolsos con estampado efecto serpiente. La colección también incorpora camisetas 'oversize', sudaderas, camisas amplias y pantalones relajados que bajan el voltaje de la fantasía y lo convierten en ropa utilizable, una operación clave para cualquier colaboración que aspire a algo más que al impacto viral de lanzamiento.
En accesorios, uno de los territorios donde mejor se mide el pulso real de una cápsula de lujo accesible, la colaboración refuerza el universo visual de McCartney con bolsos, bailarinas, joyería metálica contundente, pañuelos estampados y charms.
Materiales reciclados
Otro de los argumentos de la colección está en los materiales. H&M subraya el uso de algodón ROC Regenerative Organic Certified, lana con certificación RWS, algodón con certificación GOTS, metal reciclado, vidrio reciclado y recubrimientos hechos en parte con aceite vegetal reciclado y materias primas alternativas como el maíz industrial.
También conviene mirar la colaboración desde el dato comercial: la colección supera las 60 prendas y accesorios y se mueve, en las piezas conocidas hasta ahora, en una horquilla de precios que arranca en torno a los 29,99 euros y alcanza los 299 euros, con accesorios icónicos como el bolso de cadena situados en el tramo alto.
La colección estará disponible online y en tiendas seleccionadas a partir del 7 de mayo.
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