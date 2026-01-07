¿Cuánto cuesta el vestido verde 'made in Italy' de Delcy Rodríguez en su jura como presidenta interina que ha levantado polémica?

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como mandataria de Venezuela, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

La mandataria, de 56 años, juró el cargo frente a su hermano Jorge Rodríguez, reelegido presidente de la Asamblea Nacional, y para tal ocasión eligió vestirse con un diseño verde que está dando mucho que hablar. Y no por su atrevido color. Tampoco por su patrón ceñido al cuerpo, drapeados, volantes y dobladillo asimétrico. Pero sí por factura, una marca italiana, y, sobre todo, por su precio, que algunos ven desmesurado e inalcanzable para la mayoría de la población de su país.

Está de rebajas

El vestido, de la firma italiana Chiara Boni La Petite Robe, no está a la venta en la web de la firma, pero sí en otras plataformas de moda, como el sitio de moda de lujo Farfetch. En este sitio, ahora está de rebajas, y en lugar 655 euros, cuesta 517.

La web de artículos de lujo Farfetch donde se vende el mismo modelo verde de Delcy Rodríguez. / EPC

Chiara Boni La Petite Robe, fundada en Italia y con fuerte presencia en Europa y Norteamérica, se ha consolidado como una de las marcas preferidas entre mujeres de alto perfil público, desde ejecutivas hasta políticas, por su estética sobria, líneas limpias y versatilidad para eventos formales e institucionales.

En varias publicaciones que se volvieron virales, los usuarios en redes sociales afirmaban que el vestido supuestamente costaba unos 14.500 dólares (y de ahí las duras críticas). Tacharon el modelo de la mandataria de "lujoso y costoso".

A pesar de su alto precio, lo cierto es que se vende por mucho menos.