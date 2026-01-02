Nueva York
La mujer de Zohran Mamdani llevó unas botas fabricadas en España en la jura de su marido
Rama Duwaji eligió un modelo de la marca Miista valorado en 530 euros
EFE
Rama Duwaji, la esposa del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lució unas botas de la marca Miista, de la diseñadora gallega Laura Villasenin, en el acto de jura del cargo de su marido.
Según han recogido las cuentas de varios expertos en moda y ha republicado la cuenta de Instagram de la propia empresa, Duwaji calzaba unas botas con cordones modelo Shelley que cuestan, según su página web, 530 euros.
Miista es una marca de calzado, ropa y accesorios cuya fundadora y directora creativa es Laura Vilasenin. Se creó en Londres en 2010 con la intención de "experimentar con texturas y formas, y, sobre todo, con un precio accesible para un artículo de lujo", pero tiene su sede y un taller en el que confeccionan los productos en el polígono de Alvedro, en Culleredo, en la periferia de la ciudad de A Coruña.
En la web corporativa, la marca asegura que fabrica calzado, ropa y accesorios artesanales "con un compromiso con lo alternativo. Nos dedicamos a hacer 'lo opuesto'".
La breve ceremonia privada en la que Mamdani juró su cargo - y a la que siguió después un acto público multitudinario- se produjo justo tras la medianoche del 31 de diciembre en una estación de metro histórica, de diseño español y cerrada al público llamada Old City Hall y que se encuentra debajo de la Alcaldía. La elección del lugar buscaba ser "un testamento sobre la importancia del transporte público, la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad", afirmó el alcalde, que firmó documentos y pagó una tasa de nueve dólares al secretario de la alcaldía allí mismo.
Mamdani, ya el alcalde número 112 de Nueva York, es a sus 34 años el segundo regidor más joven de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y también el primero musulmán, por lo que realizó el juramento con el Corán, que sostenía su esposa, Rama Duwaji.
