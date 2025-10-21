Cuando la moda se convierte en una historia por contar: la colección con un reconocido diseñador que H&M agotará en horas

H&M vuelve a apostar por la creatividad de diseñadores de renombre internacional con una nueva colaboración de autor. Desde Karl Lagerfeld hasta Mugler o Simone Rocha, la firma sueca ha convertido este tipo de alianzas en una tradición esperada cada temporada, democratizando la alta moda y llevándola a un público más amplio sin perder su carácter exclusivo.

Esta vez, el protagonista es Glenn Martens, director creativo de Y/Project y una de las voces más innovadoras del diseño contemporáneo. El creador belga presenta una colección cápsula para H&M que mezcla la elegancia aristocrática británica con la experimentación y el sentido del humor que caracterizan su estilo.

La propuesta recupera prendas icónicas del archivo de H&M y las reinterpreta con una mirada vanguardista: gabardinas con estructuras internas de alambre, punto trenzado y deconstruido, denim manipulado y estampados románticos. El resultado son piezas que parecen clásicas a primera vista, pero que esconden una complejidad visual y técnica en cada detalle.

"Las prendas tienen múltiples propósitos y múltiples puntos de partida… formales, informales, llamativas o discretas, como las personas", explicó Martens durante la presentación. Su intención, según contó, fue "crear una colección que refleje la contradicción entre lo cotidiano y lo extraordinario".

Modelos con prendas de la colección / H&M

La campaña publicitaria acompaña este concepto con un guiño teatral: una familia británica excéntrica, encabezada por los actores Joanna Lumley y Richard E. Grant, protagoniza las imágenes que mezclan humor, sofisticación y un toque surrealista.

Fiel a su espíritu colaborativo, H&M continúa así ampliando los límites entre la moda rápida y el diseño de autor, ofreciendo piezas únicas a precios accesibles. La colección Glenn Martens x H&M estará disponible en tiendas seleccionadas y en hm.com a partir del 30 de octubre de 2025.