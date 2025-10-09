El abrigo técnico de Lidl que llega este viernes por menos de 15 euros y se perfila como el chollo del invierno

Con el descenso de las temperaturas, llega el momento de renovar el armario y apostar por prendas que ofrezcan calidez sin renunciar a la comodidad ni al estilo. En los meses fríos, vestirse adecuadamente no es solo una cuestión de moda, sino también de bienestar. En este sentido, los tejidos técnicos como el softshell se han consolidado como una de las mejores opciones para el día a día: ligeros, transpirables y capaces de proteger del viento y la humedad sin resultar pesados. Frente a los tradicionales plumíferos o abrigos voluminosos, el softshell destaca por su versatilidad y confort, especialmente en entornos urbanos o actividades al aire libre.

Lidl pondrá a la venta este viernes su nuevo abrigo softshell para mujer, una propuesta diseñada para ofrecer abrigo y funcionalidad a un precio asequible. Bajo la marca Crivit, la compañía alemana amplía su línea de ropa técnica con una prenda que apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más destacados del otoño.

El abrigo está elaborado con un tejido de tres capas tipo softshell, que proporciona aislamiento térmico y resistencia al viento, manteniendo al mismo tiempo una buena transpirabilidad. Además, incorpora el acabado BIONIC-FINISH® ECO, que ofrece repelencia al agua sin emplear compuestos químicos perjudiciales como los PFC. Entre sus detalles prácticos destacan la capucha regulable con elástico y tope, la cremallera con protector de barbilla, los bolsillos laterales con cierre a presión y una espalda ligeramente más larga que mejora la protección. En el modelo rojo oscuro, se suma una abertura trasera para facilitar el movimiento.

Fiel a su compromiso con la sostenibilidad, Lidl ha confeccionado esta prenda con 100 % poliéster reciclado, certificado por el Global Recycled Standard (GRS), y con la garantía del sello OEKO-TEX® STANDARD 100, que asegura la ausencia de sustancias dañinas para la piel.

La chaqueta / Lidl

El abrigo estará disponible en tres colores —rojo oscuro, verde y negro— y en tallas S (38/40) a L (46/48). Su precio de lanzamiento es de 14,99 euros, y podrá encontrarse desde este viernes en todas las tiendas Lidl de España, así como en la web oficial de la cadena, donde las entregas están previstas entre el 9 y el 13 de octubre.

Con esta novedad, Lidl refuerza su apuesta por la moda práctica y sostenible, ofreciendo una prenda cómoda, funcional y de bajo impacto ambiental, pensada para acompañar el invierno con estilo y sin gastar de más.