Woman octubre te regala el sérum de Veluto que necesitas en tu rutina.

Inmersas en la rutina, estamos completamente seguras que no te has olvidado de tu cuidado facial diario y has empezado el ‘nuevo año’ cuidando tu piel como se merece. Nosotras tampoco, y en nuestro afán por descubrir y probar diferentes productos que incluir en nuestro día a día, hemos dado con un esencial que no te dejará indiferente.

Hablamos de Exo Niacinamide Serum de Veluto, un tratamiento multifuncional de lo más avanzado de la cosmética científica cuya finalidad es corregir los problemas cutáneos a la vez que repara y fortalece la función barrera de la piel. Un producto ideal para abordar varios problemas a la vez sin necesidad de utilizar diferentes productos y pasos en la rutina, ¡todo un ‘must’ para aquellas que necesitamos ahorrar tiempo e ir con un rostro perfecto! ¿Lo mejor? Este mes puedes conseguirlo de regalo con el nuevo número de Woman octubre.

En cuanto a beneficios, cuenta con cuatro activos revolucionarios de alta concentración que trabajan en perfecta sinergia para reactivar los procesos naturales de renovación de la piel, estimular el colágeno y elastina, cicatrizar y fortalecer la barrera cutánea, controlar los brillos y poros, reducir las manchas y las rojeces, estimular el colágeno y calmar las pieles sensibles. Además, protegen del daño ambiental, estimulan el colágeno, unifican el tono y aportan luminosidad a la vez que reducen las arrugas, mejoran la firmeza y la densidad y producen un efecto lifting natural fortaleciendo la estructura dérmica y acelerando la reparación celular.

En cuanto al modo de uso, tras la limpieza facial, aplicar entre tres o cuatro gotas en la palma de la mano. Frotar suavemente las palmas y extender por rostro, cuello y escote con movimientos ascendentes.

Woman octubre, inmersos en la rentrée

El nuevo número de Woman protagonizado por la imparable Mónica Belluci, es la combinación perfecta entre cine y moda.

Un mes en el que recopilamos las mejores tendencias y accesorios de este otoño a la vez que recibimos con los brazos abiertos los nuevos estrenos audiovisuales más esperados de la temporada con mujeres talentosas de la industria como Blanca Suárez o Nicole Kidman.

¡Ya disponible en tu quiosco!