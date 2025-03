El vestido valenciano que la reina Letizia salvó del barro

El pasado 9 de diciembre los reyes Felipe y Letizia asistieron en la Catedral de València al funeral por las víctimas de la DANA del pasado 29 de octubre. Era un día de dolor y no para frivolizar en el estilismo escogido por la reina, como suele ser habitual cada vez que la esposa de Felipe VI acude a un acto público. Entonces, no se sabía que la reina vestía un diseño adquirido en Aloha Moda, una tienda de Benetússer, localidad gravemente afectada por la trágica riada. Fue el primer gesto silencioso de la reina con los comerciantes que lo habían perdido todo. El establecimiento también fue unos de los muchos que sucumbió a la rabia del agua. Y no ha sido la única vez que la reina lo ha lucido. El pasado jueves repitió modelo en el concierto 'In Memoriam', un homenaje a las Víctimas del Terrorismo que se celebró en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Llamada de Casa Real

Francis Mandingorra, dueña del establecimiento de Benetússer, explica a Levante-EMV cómo la estilista de la Casa Real, Eva Fernández, se puso en contacto con ella a través de redes sociales. "Estábamos en pleno lío con el barro en la tienda, que tiene cerca de 400 metros cuadrados y ha quedado siniestro total", explica Mandingorra. "En medio del caos, mi hija decidió llevarse el teléfono de la tienda y atender las redes sociales. Teníamos mil mensajes para contestar y un día me dice que nos han escrito de la Casa Real y que tenemos llamadas perdidas, así que decidimos llamar", relata. "Ella [la estilista] se imaginaba que no le íbamos a creer y hasta nos dijo que podíamos llamar a la Casa Real y preguntar por ella", recuerda a modo de anécdota. "A partir de ahí -continúa- me dijo la talla que usa la reina, que tenía un viaje de Estado a Italia y que buscaba un vestido tipo cóctel. Ese mismo día hicimos una videollamada y le fui enseñando vestidos. Me dijo que vio uno en redes que le gustó y me puse a buscarlo". Lo encontró, pero lleno de barro.

El vestido comprado en Aloha Moda. / EP

Además, explica Mandingorra, la estilista de la reina eligió "cuatro cinco vestidos" y le dijo que quería conocerla. Hizo algún intento de viajar a València pero los problemas de acceso se lo impidieron y Casa Real logró hacerse con los vestidos elegidos gracias a la intercesión de una conocida firma de joyería valenciana, cuyas piezas ha lucido la reina en diversas ocasiones recientemente.

Una vez recibidos los vestidos seleccionados en Zarzuela y convenientemente ‘rescatados’ en la lavandería ‘real’, "me mandaron fotos de que todos, habían quedado perfectos y, de entre todos, al final eligió el que vimos el jueves", señala Mandingorra. El resto, se los devolvieron.

Sobre el vestido en cuestión, se trata de un diseño midi, de estilo gabardina en negro con botones en dorado que no son los originales puesto que se los cambiaron en La Zarzuela, explica la dueña de Aloha Moda. Su precio ronda los 200 euros, que fueron abonados por Casa Real a Mandingorra.

Francis Mandingorra, dueña de Aloha Moda, muestra el estado del vestido, lleno de fango tras la dana. / L-EMV

La tienda de Mandingorra se vio totalmente arrasada por la dana, pero no pierde la ilusión por volver a reabrirla, quizás después del verano. Ahora mismo, y de forma temporal, vende en Ikea, dentro del proyecto solidario de la compañía sueca ‘La meua llar és la teua’, que consiste en la concesión temporal de parte del espacio de la tienda ubicada en Alfafar, a negocios afectados que han perdido sus locales para exponer y vender sus productos mientras llevan a cabo la reconstrucción. La intención de Mandingorra es poder empezar las obras en su local a finales de abril o primeros de mayo, labores que necesitarán unos tres meses, calcula la dueña de Aloha Moda.

Un 'chute'

Mandingorra señala que el apoyo de Ikea así como la visibilidad que le ha dado que la reina haya lucido uno de sus vestidos supone "un chute porque emocionalmente todo esto también te deja tocado", lamenta.

