La marca de ropa y complementos propiedad del grupo español Inditex inauguró la temporada de primavera poniendo en juego todas las tendencias del momento. Esta es precisamente la baza de Zara: capta con antelación cuáles serán las tendencias de la temporada y las traduce en prendas a las que las fashionistas no podrán decir que no. Así, quienes quieran vestir según las tendencias no pueden dejar de conocer las prendas más vendidas y populares del momento en Zara. También vuelven para la primavera y el verano de 2023 los zapatos elegantes pero cómodos, que se pueden llevar tanto de día como de noche. Y hay muchos zapatos de tendencia para elegir en las rebajas de Zara: desde sandalias hasta botines de piel.

A continuación te mostramos las mejores compras que puedes encontrar ahora en Zara por menos de 30 euros. Comprar en grandes cadenas como Zara no siempre es un paseo, sobre todo los fines de semana, cuando los centros comerciales están tomados por asalto. Además, la gran cantidad de productos expuestos hace casi imposible centrarse en las llamadas compras "necesarias". Por eso, es mejor ser precavido e ir en busca de los artículos rebajados (también porque, en muchos casos, forman parte de esas piezas básicas que siempre necesitamos, tarde o temprano). Así que, aquí tienes en qué centrarte por menos de 30 euros. El vestido de Zara con el que Sofía Suescun rompe corazones en Japón por mucho menos de lo que te esperas Empecemos por las camisas oversize, que se ofrecen en diferentes estampados al precio rebajado de 19,90 euros. (Suelen tener cuello de pico, manga larga y botones delanteros). Un passepartout para meter dentro del pantalón o atar con un lazo. No hay que perderse los pantalones culotte de cintura alta con elástico trasero. La pernera ancha hace que estos pantalones sean cómodos y versátiles. Actualmente disponible en negro y gris por 22,95 EUR. Entre los vestidos cortos, te recomendamos el vestido con estampado de cadenas. Un vestido corto con escote en pico cruzado y manga larga. El nudo delantero crea un juego de volúmenes que disimula la redondez de la barriguita. El color disponible es el verde crudo y cuesta 17,95 euros. No faltan las piezas de manga corta, como tops, jerseys y camisetas de tirantes. Los clásicos bodies sin mangas son una auténtica ganga. Disponibles en muchos modelos y colores por menos de 10 euros. Otro must-have de la temporada son los tops de punto. Sin mangas y con escote redondo, son un auténtico triunfo. Cómodos y sensuales, con un poco de transparencia en el tejido. El total look de Isa P que puedes encontrar en Zara Trajes y perfumes que no te puedes perder Entre los precios especiales de las rebajas de Zara 2023 hay varios modelos de ropa de baño. Entre los más demandados están los asimétricos con copas extraíbles, escote asimétrico y tirantes finos, en magenta a 19,90 euros. Por último, entre los perfumes, la mejor oferta disponible es Zara Femme EDT 90 ml más Twiligh Mauve EDT 90 ml. Un dúo de eau de toilette a un precio de 7,95 EUR.