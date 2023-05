La mujer alta siempre causa cierta impresión y despierta la envidia de quienes, por desgracia, tienen unos centímetros menos que la media. Pero, como siempre, no es la talla lo que marca la diferencia, sino la forma de vivir con ella. Igual que el peso, que para muchos puede ser un obstáculo, para otros en absoluto.

En definitiva, depende de nuestro enfoque mental el sentirnos más o menos cómodos, o incómodos, con nuestras medidas corporales. Hacer la comparación con ciertas divas no tiene sentido. Hay que saber aceptarse por lo que uno es, sin reparos ni vergüenza. Por supuesto, esto no debe significar renunciar a parecer un poco más alto o más delgado cuando se lleva ropa. ¿Cómo vestirse para parecer más alta y delgada? Hay trucos que incluso las divas más famosas adoptan en sus atuendos. Al fin y al cabo, no todas son estrellas. Jennifer López mide 164 cm, Lady Gaga 155 cm y Kim Kardashian 159 cm. Estás, en definitiva, en buena compañía.

Qué trucos utilizar, entonces, para parecer un poco más alta. Empecemos por la cintura alta. Los pantalones y las faldas deben quedar así, porque el efecto óptico es ciertamente increíble. Los zapatos también quieren su parte. Nunca utilices colores oscuros que tienden a acortar la pierna. Hay que optar por los claros, incluso mejor con zapatos nude.

El bolso, sobre todo si está de moda, como este verano 2023, es un gran accesorio. Sin embargo, para parecer más altas, debemos preferirlos más pequeños. En cuanto a las rayas, nunca horizontales que hagan volumen, sobre todo si además pensamos que tenemos unos kilos de más.

Para los pantalones, entonces, ni hablar. Es absolutamente necesario que tengan rayas verticales, que dan la ilusión de una figura esbelta. Hablando de pantalones, preferir los de campana hace que nuestra figura sea más armoniosa. Y si llevamos tacones altos, siempre podemos disimularlos con unos pantalones palazzo. En cuanto a la falda, sin duda es preferible una falda lápiz, pero absolutamente en un color liso. Para parecer más delgadas, debemos elegir vaqueros oscuros o pantalones con efecto adelgazante.

Y nunca pitillos, sino preferir los vaqueros bootcut. También hay que tener en cuenta el escote en V, que tiene la capacidad de estilizar la figura. También hay trucos con los accesorios. Por ejemplo, hay quien lleva collares muy largos para desviar la atención visual de las caderas. Lo mismo, para distintas zonas, hacer pendientes y pulseras grandes. Y por último, ten cuidado de no caer en la elección equivocada de medias o leotardos.