El estrés del día a día y la fatiga corporal pueden resultar muy desagradables a la hora de continuar con la rutina. Ese malestar generado por el cansancio y las contracturas suelen traer consecuencias en el estado de ánimo, por lo que aliviarlas de vez en cuando no está de más. Ahora existen multitud de consejos caseros, no tan efectivos como un fisioterapeuta o un masajista, para aliviar las tensiones. Algunos optan incluso por no gastar dinero y tirar de artículos de casa, como las pelotas de tenis. Sin embargo, desde el mundo del deporte se ha hecho muy popular un producto disponible en infinidad de tiendas. Ahora, incluso, está disponible en Lidl.

Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes. Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a sus tiendas para buscar alimentos llamativos con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas sorprendentes. No solo las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros. En este caso, llama la atención la bajada de precio del supermercado en su pistola de masaje de la marca Vitacontrol. Tal y como enuncia la descripción del producto, su función principal es aliviar la tensión muscular. Contiene cuatro cabezales intercambiables para una aplicación individual y tiene una autonomía de 5,5 horas de uso. Este tipo de productos contribuyen a la eliminación de contracturas en espalda, cervicales y extremidades. Su precio original, que era de 183,49 euros, ahora está en 69,99 euros. También existe una opción más barata para aquellos que no busquen gastar tanto dinero. Se trata de una pistola de la marca Vitalmaxx con cinco niveles de potencia y cuatro tipos de masaje. Tiene una autonomía de hasta 50 minutos y su precio es de 22,99 euros.