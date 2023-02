¿Tienes acné? ¿Ya no sabes qué hacer para eliminarlo? Pues hay una forma sencilla de luchar contra él, una crema casera para la que tan solo necesitarás dos ingredientes.

El acné es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la aparición de espinillas, puntos negros o granos en la cara, el cuello, el pecho y la espalda. Es causado por una combinación de factores, incluyendo un exceso de producción de sebo por las glándulas sebáceas, la acumulación de células muertas de la piel en los poros y la proliferación de una bacteria llamada Propionibacterium acnes.

El acné es más común en adolescentes y jóvenes adultos, pero también puede afectar a adultos mayores. Los síntomas pueden variar desde unos pocos granos hasta una enfermedad grave con quistes y cicatrices.

Hay varios tratamientos disponibles para el acné. El tratamiento típico incluye el uso de medicamentos tópicos o orales, como peróxido de benzoilo, ácido salicílico, retinoides y antibióticos. También se recomienda mantener una buena higiene facial, evitando tocarse la cara con las manos y no exprimir los granos.

Además de los tratamientos médicos, hay ciertos cambios en el estilo de vida que pueden ayudar a reducir los síntomas del acné. Esto incluye comer una dieta equilibrada, evitando el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, y manteniendo una buena higiene facial.

Casos graves

En casos graves de acné, puede ser necesario consultar a un dermatólogo para recibir tratamientos más potentes, como terapia con luz, terapia con ácido glicólico o incluso cirugía.

Es importante tener en cuenta que el acné no es causado por la suciedad o por no limpiar adecuadamente la cara, y no hay ninguna cura milagrosa. Sin embargo, con el tratamiento adecuado y un poco de paciencia, se puede controlar y reducir significativamente los síntomas del acné.

Para elaborar una crema casera antiacné tan solo tienes que mezclar aceite esencial de árbol de té y yogurt. Para ello, mezcla quince gotas del aceite esencial y un yogurt natural. Mézclalo todo hasta obtener una crema homogénea. Antes de su aplicación debes lavar la piel con un jabón adecuado, y después aplicar la mezcla, que deberás dejar reposando entre diez y quince minutos. Después, retira el sobrante con agua fría.