Ikea es una de las cadenas de muebles con más clientes de todo el país. Su éxito ha radicado en buena medida tanto en su forma de vender como en sus modelos clásicos que no pasan de moda y otros más innovadores. Además los precios bajos son también parte de su seña de identidad. Una seña que combinan con el “hazlo tú mismo”. De hecho todos los muebles de esta marca sueca juegan con la facilitad de su montaje para que los clientes traten de hacerlo ellos mismos en su casa.

Pero para saber qué muebles de Ikea son los que más están triunfando basta darse una vuelta por las opiniones de su web. ¿Buscas por ejemplo una mesita de noche? Pues tenemos la solución. Una que tiene, según los consumidores, la "altura perfecta" y que pega casi con cualquier habitación (la blanca es la más vendida), está ahora rebajada y cuesta 10 euros menos. (Aquí puedes ver de cuál se trata).

"Es una mesita amplia y fuerte", relataba otra usuaria de la web de Ikea en el foro abierto para dar opiniones sobre este proyecto y en donde había muchos aplausos y muy poca crítica. La fidelización a través del programa 'Family' y sus folletos de descuento son también algunas de las características más destacadas de esta cadena de muebles sueca.

