Buscar un calzado cómodo para salir de fiesta no siempre es fácil. Las sandalias y zapatos más bonitos suelen ser bastante incómodos puesto que suelen tener un tacón muy fino para estilizar la figura y, además, es habitual que tengan tiras y cintas que no siempre sujetan bien el pie. No es ningún secreto que la clave para que un calzado alto sea cómodo está en que el tacón sea cuadrado y en la parte delantera haya un poco de plataforma. Zara lo sabe y ha lanzado una colección de calzado para estas Navidades con mucho brillo y plataformas para poder salir toda la noche sin sufrir por los zapatos.

El tacón de las sandalias de Zara para esta Nochevieja es de 15 centímetros, pero también lleva una generosa plataforma. El zapato es tipo sandalia, en color negro y con brillos. En la parte delantera lleva unas tiras y se cierran mediante hebilla en la pulsera del tobillo. Sin embargo, la clave está en su plantilla. Tiene una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex y diseñada para ofrecer un mayor confort. Pese a ser sandalias, la firma propone usarlas con medias negras para no pasar frío. El zapato cuesta 69,95 euros y ya está agotado en los números más pequeños en su página web. Esta colección navideña también tiene una versión cerrada de la sandalia (aunque destalonada) con las mismas características, pero en tono azul. Este zapato, además, ronda cuesta 59.95 euros. En el catálogo no faltan los clásicos estiletos en color negro o las botas altas de tacón fino. Son modelos clásicos que siempre funcionan en las cenas y comidas navideñas y que componen un fantástico fondo de armario.