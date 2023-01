El invierno ha llegado y con él la oportunidad de renovar el armario gracias a los regalos o a la oportunidad de adquirir diversos productos aprovechando la aparición del frío y con la excusa de renovar el armario una vez que sacamos la ropa de esta estación. Las grandes marcas de moda cada día dan pasos más allá para reinventarse, lo que no deja de convertirse en muchas ocasiones en una verdadera sorpresa para sus clientes. Ahora, que se acerca la Navidad, además, Zara no deja a un lado las celebraciones para sacar productos relacionados que atraigan a los amantes de estas fechas. En este establecimiento hace tiempo que no sólo se vende ropa. Poco a poco, el imperio de Amancio Ortega ha ido abriendo mercado hacia otros nichos, como el de la decoración.

Aunque muchas veces se busquen productos adaptados a cada estilo entre las rebajas, otras se echa un vistazo al catálogo completo para ver con qué puede sorprender la marca en cada nueva temporada. Es evidente que, dadas estas fechas, en este momento priman las prendas abrigadas y de piel. Descubre qué ropa de ZARA estará rebajada con este sencillo truco Uno de los productos que arrasa esta temporada son los leggins de piel. "Leggings de tiro alto con pespuntes delanteros marcados. Bajo con cremalleras laterales ocultas en costura. Cierre frontal con cremallera y botón a presión" que puedes adquirir por 22,95 euros. Zara es una de las tiendas más extendidas por centros comerciales y calles concurridas. La tienda, perteneciente a Inditex, ofrece ahora una nueva opción para sus clientes desde su aplicación móvil: saber cuáles son los favoritos de sus consumidores. Los vestidos encabezan la lista de tendencias. En este caso, y con la Noche Vieja a la vuelta de la esquina, los vestidos de fiesta son la segunda opción más buscada por los consumidores. Actualmente, encabeza la lista un vestido satinado con brillos de color negro con tirantes finos y detalles de joyas en la parte delantera. Su precio es de 39,95 euros. En segundo lugar, un vestido de terciopelo con brillos por todo el conjunto y cierre delantero a botones. Es una prenda corta con cuello de solapa y manga larga que tiene un coste de 29,95 euros. Como tercera opción más buscada, un vestido mini de terciopelo con detalles de flecos en la zona del escote y de tirantes. Su precio es de 29,95 euros.