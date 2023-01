Puede haber varias razones por las que los párpados y las cejas se caen, creando una imperfección difícil de corregir. La edad es el motivo más frecuente, con el tiempo los músculos del párpado se debilitan y puede producirse una separación del músculo elevador o un estiramiento del tendón.

La mirada se ve afectada y, aunque no haya consecuencias para la vista, el efecto no es precisamente el mejor. Por lo tanto, es obvio que sentimos la necesidad de corregir y si no queremos utilizar la cirugía o las inyecciones, entonces el maquillaje es la única solución.

Mercadona presenta dos opciones de ampollas faciales para mejorar el aspecto de tu piel, cuidarla y lucir un maquillaje perfecto estas fiestas.

Tratamiento semanal rejuvenecedor intensivo con efecto tensor, hidratante y antiarrugas gracias a la función de cada una de las ampollas:

Ampolla día 1: hidrata.

Ampolla día 2: reafirma.

Ampolla día 3: repara.

Ampolla día 4: unifica el tono de la piel.

Ampolla día 5: rellena.

Ampolla día 6: antioxidante.

Ampolla día 7: rejuvenece.

El resultado es una piel más firme, más lisa, más hidratada y luminosa.

Doble beneficio:

Inmediato: apariencia de tersura y luminosidad.

A largo plazo: reafirma e hidratan.

Modo de uso:

Utilizar cada día la ampolla correspondiente, siguiendo el orden indicado.

Repartir el contenido de la ampolla en dos aplicaciones, mañana y noche.

1. Agitar la ampolla antes de usar.

2. Romper la boquilla de la ampolla presionando ligeramente hacia abajo hasta oír un click.

3. Verter el contenido que sea necesario sobre la mano.

4. Aplicar sobre la cara, cuello y escote con movimientos circulares hasta su total absorción.

Cerrar la ampolla utilizando como tapón la boquilla invertida para conservar el producto hasta su segunda aplicación.

Apto para todo tipo de pieles.

Parches para el lifting de párpados y cara

Algunas personas prefieren evitar las inyecciones y la cirugía y optan por elevar las cejas y remediar los párpados caídos con parches. Si tenemos los ojos hundidos o un ojo más bajo que alto, los parches pueden ser útiles.

Para aplicarlos, el ojo debe estar seco, por lo que tenemos que utilizar una almohadilla de maquillaje y frotarlo. Deslizando la uña bajo el adhesivo lo abrimos y lo colocamos en el pliegue del párpado levantando la ceja. Cuando lo hacemos por primera vez, intentamos ver si el tamaño del parche es el adecuado, ya que de lo contrario la aplicación puede ser ineficaz. El tamaño pequeño es bueno para los ojos pequeños, el mediano para los ojos alargados, el grande para los ojos ovalados.

Cuando nuestra mirada está caída, es necesario concentrar el maquillaje en el párpado superior. La mirada puede ser desigual tanto hacia afuera como hacia adentro, maquillar las cejas significa acompañar este tipo de imperfección. Para ello es necesario que el arco que dibujemos no resalte el problema sino que lo oculte.

El diseño no debe ser lineal y luego inferior, sino que debe partir de la parte inferior y formar un arco armonioso. Para ello, depilamos el exceso en los puntos superiores, aligeramos la punta en la parte inferior y luego reconstruimos el arco con el lápiz.

Si no nos maquillamos demasiado, los colores oscuros en la parte interna del ojo, unas cejas finas, un arco bien dibujado y un párpado inferior limpio resolverán el problema. Realmente podríamos mostrar muchos menos años sin recurrir a la cirugía.