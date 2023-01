Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, han presidido la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021, en el TEA -Tenerife Espacio de las Artes-, en Santa Cruz de Tenerife.

Para la ocasión, la Reina Letizia ha vuelto a lucir el vestido naranja de Zara x Narciso Rodríguez que ya llevó hace unos meses durante su visita a Nueva York, que primero mostró Marta Ortega y que también hemos visto en el cuerpo de Susanna Griso. Se trata de una pieza con escote asimétrico, manga sisa y con el predomino de un drapeado en la cintura muy favorecedor.

Entre los rostros conocidos que han recogido las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021, hemos podido ver a la cantante Paloma San Basilio, el historietista Paco Roca, la bailarina Maribel Gallardo, el empresario Daniel Martínez de Obregón y el artista plástico y escultor Jaume Plensa.

Las medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes sirven para reconocer a las personas y entidades que han destacado de modo eminente en el campo de la creación artística, prestando servicios señalados o fomentando notoriamente la enseñanza, el desarrollo y difusión del arte o la conservación del patrimonio artístico nacional. Las medallas fueron concedidas por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte, a 31 personalidades e instituciones de la cultura.

Zara lanza un inesperado producto ideal para regalar estas Navidades

Las grandes marcas de moda cada día dan pasos más allá para reinventarse, lo que no deja de convertirse en muchas ocasiones en una verdadera sorpresa para sus clientes. Ahora, que se acerca la Navidad, además, Zara no deja a un lado las celebraciones para sacar productos relacionados que atraigan a los amantes de estas fechas. En Zara hace tiempo que no sólo se vende ropa. Poco a poco, el imperio de Amancio Ortega ha ido abriendo mercado hacia otros nichos, como el de la decoración. Ejemplo de ello es su renombrada marca, Zara Home.

Aunque muchas veces se busquen productos adaptados a cada estilo entre las rebajas, otras se echa un vistazo al catálogo completo para ver con qué puede sorprender la marca en cada nueva temporada. Es evidente que, dadas estas fechas, en este momento priman las prendas de abrigo y conjuntos más arreglados de cara a Noche Vieja. Sin embargo, no quedan a un lado los regalos y por eso la página web de Zara cuenta con una sección dedicada a ideas para hacer presentes.

Entre los regalos de Navidad que la tienda pone a disposición de sus clientes se pueden encontrar todo tipo de artículos que se adaptan a los gustos y necesidades de cada persona. Llama la atención, por ejemplo, su calendario de adviento con productos de belleza, sus frascos de colonia, o la gran diversidad en cuanto a prendas de ropa o accesorios. Sin embargo, hay un artículo que llama la atención por encima del resto dado su carácter deportivo. Se trata de unos patines de cuatro ruedas. Este par está decorado enteramente con brillos de color plateado o negro con piezas metalizadas y un cierre de cordones también brillantes. Su precio es de 129 euros.