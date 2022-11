En los últimos años han surgido muchos movimientos que se inscriben en la corriente de la positividad corporal. El término, puesto en inglés por una cierta tendencia a marcar muchas y diversas cosas, indica un enfoque positivo del cuerpo. Por mucho que tal corriente pueda parecer obvia para el ojo casual, en una sociedad como la nuestra ha sido muy necesario un movimiento que nos invite de nuevo a habitar nuestros cuerpos y convertirnos en nuestros propios dueños.

Pensemos, por ejemplo, en cuántas veces nos hemos sentido inadecuadas por haberle hecho caso a un modelo o estereotipo que no nos reflejaba; el movimiento no se dirige sólo a las mujeres blancas, sino a todas las mujeres y sobre todo a todos los hombres, que son víctimas por igual de los mismos prejuicios. Aceptar el propio cuerpo es, por tanto, un precepto que no se puede ignorar.

Hecha esta premisa necesaria que, nos parece, era imposible no hacer en un momento como éste, podemos pasar al segundo concepto, a menudo incomprendido por todos. Hablar de aceptación del cuerpo no significa estar subordinado a él, ni asumir una condición pasiva. La aceptación no significa mantener las cosas como están, si existe la posibilidad de trabajar en ellas -de forma sana, por supuesto, sin obsesión-.

Una de las cosas de las que más se habla son las estrías; de color rojo o blanco, indican un cambio de peso y aparecen en las nalgas, las piernas, el vientre, los pechos. Estas pequeñas imperfecciones son una fuente de inseguridad para muchos hombres y mujeres. Pero, ¿se puede hacer algo para combatirlas o disminuirlas? Además de no demonizarlos, hay algunos pequeños trucos.

Para las estrías de reciente aparición, se recomiendan las cremas de tretrinoína, que se aplican con movimientos circulares. Si, por el contrario, las estrías son mayores, este remedio hará muy poco. Otro consejo es mantener siempre la elasticidad de la piel: de hecho, es la pérdida de colágeno lo que crea las estrías. Una exfoliación semanal también puede ayudar.