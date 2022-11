Las rayas son un gran must para la temporada de otoño/invierno. Los verás sobre todo en jerseys y jerseys para llevar de decenas de maneras diferentes. Las rayas, de hecho, son un auténtico must-have de la época. Muchos los utilizan para recrear conjuntos inspirados en las mujeres parisinas, mientras que otros los combinan de forma más oscura. Muchos recordarán los trajes a rayas que aparecen en las películas de Tim Burton o en 'La familia Addams'. Hoy veremos cómo combinar esta icónica prenda para hacerla destacar y recrear looks de oficina y de ocio. Una prenda sencilla pero eficaz que no hará pasar desapercibida a su portadora.

La camisa de rayas puede combinarse de muy diversas maneras. Un primer outfit lo protagoniza junto a un par de vaqueros negros pitillo o de pierna recta. En el primer caso, es aconsejable elegir un punto más ancho para que el aspecto sea más proporcionado. Como alternativa, los clásicos vaqueros azules o grises también serán perfectos. También es ideal con faldas largas o cortas para un look llamativo. Para la noche, el jersey de rayas puede combinarse con una minifalda o una falda larga de cuero. Mariló Montero luce un vestido de Zara que se agota en la tienda online De nuevo, se puede llevar en un conjunto de día con vaqueros y una camisa vaquera. En cuanto a la ropa exterior, se puede optar por un abrigo negro clásico o atreverse con el blanco o incluso el rojo y el rosa. En plena temporada, un blazer de color oscuro o una chaqueta vaquera son perfectos. En cuanto al calzado, las zapatillas deportivas son perfectas, pero también los mocasines o las bailarinas. Los anfibios le darán un tono más agresivo al conjunto, pero seguirán siendo estupendos para probarlos. En definitiva, es una prenda ideal para combinar con cualquier tipo de calzado, dependiendo de la elección crearás un look más elegante o agresivo. Qué comprar Los jerséis de rayas, como escribimos, están realmente despoblados y se pueden encontrar en varias tiendas. Entre los más interesantes están los que ofrece Zara a unos 40 euros. Además, el jersey de rayas blancas y negras lo puedes encontrar en Mango por unos 23 euros o en Uniqlo por unos 25 euros. El jersey de algodón con mangas 3/4 disponible en Benetton cuesta unos 23 euros y será perfecto para este periodo otoñal en el que las temperaturas aún no han bajado. He aquí, pues, cómo combinar el jersey de rayas blancas y negras durante el periodo otoñal. El abrigo de Zara de la nueva colección que está marcando tendencia Cambio de temporada, cambio de vestuario. Las prendas ligeras dejan paso a las prendas de punto fino y las sandalias se convierten en zapatos cerrados. Durante el invierno, hay muchos zapatos que podemos usar. De hecho, podemos empezar desde unas simples zapatillas hasta unas botas, pasando por los mocasines, los zapatos de cordones y los zapatos de salón. Pero hoy venimos a hablar del nuevo abrigo femenino de la nueva colección. Un abrigo oversize confeccionado con tejido en mezcla de lana. El cuello es de solapa y las mangas son largas con hombro caído. Bolsillos con solapa en delantero. Forro interior combinado a tono. Cierre frontal cruzado con botones. Según el fabricante, "etiquetamos bajo el nombre Join Life las prendas que se producen utilizando tecnologías y materias primas que nos ayudan a reducir el impacto medioambiental de nuestros productos". La prenda tiene un precio de 129 euros y está disponible en las cinco tallas regulares.