Podemos elegir el modelo que prefiramos, pero el color de la bolsa será sólo uno. Viendo las colecciones que han pasado por la pasarela, hemos esbozado un poco las que serán las tendencias de la temporada de frío. Sin duda, uno de los colores que estará más de moda es el rosa. Tanto para él como para ella, este tono vibrante está conquistando el corazón de todos.

Se lleva roto, pero también con un look completo para los que tienen una actitud atrevida. Pero al final, ¿por qué no? Por supuesto, el rosa no puede llevarse en exclusiva. A veces podemos hacerlo. Por eso hay otros colores que están de moda y que tenemos que llevar.

Como colores de moda que podemos usar, definitivamente tenemos los que están más conectados con el mundo de la tierra. Y así podemos recurrir a ciertos tonos de verde, azul, marrón, negro e incluso blanco. No debemos pensar en el blanco sólo como un color de verano, también podemos leerlo en clave otoñal. Entre los colores tenemos, pues, el marrón, que será el color de los bolsos este otoño.

La gran tendencia, por tanto, será el bolso marrón. De hecho, son muchas las marcas que han incluido bolsas marrones en su colección, como por ejemplo Zara, que cuenta con un bolso formato shopper que puedes conseguir por 22, 95 euros.

Se podría pensar que el bolso marrón es difícil de combinar, pero en realidad no es así. Tampoco hay que verlo como algo anticuado o vintage.

Cómo combinarlo

Lo más fácil que podemos hacer es combinar el bolso con un total look, es decir, parte superior e inferior del mismo color. Por supuesto, el marrón no combina con todos los colores, hay algunos que sería mejor no combinar. Pero queda muy bien con otros tonos de marrón, con verde, con azul, con negro, con naranja y con rojo.

Vestirse completamente de rojo puede ser un look atrevido, lo mismo ocurre con un total look naranja. Así que podemos romperlo con un tono oscuro y combinarlo con nuestro bolso. Así que, ahora que sabemos que el bolso marrón es la tendencia del otoño y cómo combinarlo, no podemos cometer más errores.