Lo que normalmente llamamos celulitis no es más que una adiposidad localizada que afecta a casi el 90% de las mujeres. Suele aparecer en las caderas, las nalgas y los muslos y tiene el aspecto de la piel de naranja. Se trata de un trastorno fisiológico cuyas causas aún no están muy claras. También puede tratarse de factores genéticos, hormonales, alteraciones del sistema microcirculatorio o del sistema linfático. Pero hay otras causas que pueden contribuir a la formación de esta molesta mancha.

De cara al verano, es normal querer ponerse a cubierto y tratar de mitigar ese efecto de piel de naranja. Vamos a ver qué se puede hacer para intentar mitigar el malestar que sentimos con la llegada de la prueba del traje de baño.

Como no es una enfermedad real, no hay terapias reales para tratarla. Para prevenirla, sería aconsejable reducir la ingesta de bebidas azucaradas, pero también proceder a una pérdida de peso regular, acompañada de una dieta sana y de actividad física. Procure no llevar ropa demasiado ajustada ni tacones demasiado altos, y mantenga una postura correcta.

¿Qué se puede hacer para mitigar el efecto de la piel de naranja?

Para mantenerlo bajo control, un poco de ejercicio en casa puede ser eficaz, pero también la aplicación de cremas y lociones para el tratamiento local. Entre los tratamientos que podrían resultar bastante eficaces están los masajes de drenaje linfático. Estos tratamientos, que a veces se pasan por alto, favorecen la circulación de la linfa y la sangre. La presoterapia, la mesoterapia, la terapia láser o la terapia de ultrasonidos también podrían ser útiles.

También podemos probar un masaje de drenaje linfático por nuestra cuenta. Tumbados boca abajo, colocamos la mano a un lado, con el dedo índice en la cadera y hacemos movimientos de media luna. Repetimos, aplicando suficiente presión durante cinco veces y luego procedemos al otro lado. Luego hacemos espirales en las caderas y el abdomen durante otros 5 movimientos. Es aún mejor si nos automasajeamos aplicando una crema cosmética adecuada.

Así es como se puede combatir y reducir la celulitis mientras se dedica algo de tiempo a uno mismo. Es importante buscar siempre el consejo de un dermatólogo o especialista. En algunos casos puede convertirse en un verdadero problema de salud que puede afectar a la circulación linfática o venosa. Mientras tanto, podemos combinar los masajes drenantes con una exfoliación relajante.

Si quieres aplicarte tú mismo este remedio, debes contar con el Gel Anticelulítico Efecto Frío de Mercadona. Un producto refrescante ideal para este evrano.