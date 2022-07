La constancia es una de las claves para culminar con éxito la "operación bikini". El abanico de opciones es muy amplio, pero si sabemos elegir cuál es el entrenamiento más eficaz para dar con resultados en tiempo récord, y si en un mismo ejercicio consigue perder grasa y ganar musculatura, mejor que mejor.

La novia de Kiko Matamoros ha mostrado a sus seguidores la rutina de ejercicios con la que ha moldeado su increible físico. Marta López Álamo tira de elementos tan sencillos como una simple silla para entrenar en el gimnasio con la ayuda de una entrenadora personal. Cardio, baile y entrenamiento de fuerza son las claves que intenta repetir por lo menos una vez por semana.

La novia de Kiko Matamoros rompe su silencio sobre su salida de Sálvame

Marta López Álamo se ha convertido en un rostro habitual de los platós de Telecinco por su papel como defensora de Kiko Matamoros en 'Supervivientes'. Hace unos días acudió a 'Sálvame' para hablar del reality show y de cómo está viviendo la participación de su novio, que esta semana vuelve a estar en la cuerda floja. Sin embargo, cuando el programa se desvió de este tema para rescatar unas imágenes de su pasado, la modelo acabó abandonando el plató.

En concreto, el equipo de 'Sálvame' empezó a emitir unas imágenes sobre un concurso de belleza al que se presentó hace unos años. En ese momento Marta se levantó de su silla para mostrar su malestar con el director, que optó por detener el vídeo en ese mismo instante. La influencer regresó a su asiento para dejar clara su función en el programa: "No quiero hablar de otra cosa que no sea el concurso de mi novio, quiero que se me respete".

"Me cuesta mucho venir a estos programas, lo paso fatal y me pongo nerviosa. No me gusta, lo hago por mi novio", aseguró Marta mientras Jorge Javier Vázquez intentaba averiguar por qué no le gustan las imágenes del mencionado concurso de belleza: "¿Te da vergüenza?".

Tras esta situación, la novia de Kiko Matamoros, colaborador habitar del programa, no volvió al espacio de Telecinco. Marta López Álamo ha revelado que no se siente cómoda trabajando en programas de televisión que tienen relación con la telerrealidad, aunque ha dejado claro que "alaba" la labor de todos los colaboradores que, como su novio, forman parte de estos programas: "Todos lo hacen muy bien, son buenísimos y lo respeto [...] Pero me parece que si quieres trabajar en la prensa del corazón te tiene que gustar porque es tedioso psicológicamente. Cada uno elige su camino en la vida y el mío no es ese, ni lo ha sido, ni lo será".

Además, Marta no solo ha asegurado que no podría ser colaboradora en programas como 'Sálvame' por su nulo interés en trabajar en la televisión, sino porque también siente que "no sirve" para formar parte de "un programa de corazón": "Creo que no sirvo porque no me gusta meterme en polémicas, ni discutir, ni alzar la voz [...] No todo el mundo que ha aparecido en algún programa, como es mi caso, tiene el objetivo de trabajar en la televisión".

La novia de Kiko Matamoros ha afirmado que estas son sus razones para no volver a 'Sálvame', aunque sí que seguirá acudiendo a los distintos programas de 'Supervivientes' para defender al colaborador. Además, ha querido aclarar que no existen otros motivos para no querer ir a la televisión: "No es porque no sea capaz, ni porque tenga miedo, es porque no me gusta. Nunca he vendido mi vida, he hablado de mi relación con Kiko si he tenido que hablar, pero nada más".