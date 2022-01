Hasta ahora, la mayoría de las grandes firmas de la moda y la cosmética solo tenían ojos para un perfil de ‘celebrities’ muy determinado: jóvenes -menores de 25 años-, guapos y de cuerpos perfectos. Pero las estrellas maduras empiezan a hacerse valer en un campo, el de la publicidad, que ha visto un plus en la veteranía.

Muchas veces transmite más un rostro surcado por las arrugas de la vida que uno sin el más mínimo defecto, y buena prueba de ello es que importantes empresas se rifan a figuras del cine, la música y la moda más que veteranas.

Un claro ejemplo de esta tendencia es Al Pacino, que hasta ahora se caracterizaba por ser uno de los pocos intérpretes que en toda su carrera nunca había prestado su imagen a una campaña en Estados Unidos. Sin embargo, a sus 81 años, el actor y director estadounidense, conocido por sus papeles de Michael Corleone en ‘El padrino’ y de Tony Montana en ‘El precio del poder’, se ha convertido en el fichaje estelar de Yves Saint Laurent.

El oscarizado artista, al que ahora podemos ver en ‘La casa Gucci’, filme de Ridley Scott en el que aparece rigurosamente vestido de la legendaria casa francesa de moda, protagoniza el nuevo espot de primavera-verano de YSL, en el que imprime su indudable talento entre las cámaras.

En la campaña, en blanco y negro y dirigida por David Sims, el intérprete aparece ligeramente despeinado, con gafas de sol y un traje negro a rayas con toque metalizado.

Para dar la réplica a Al Pacino, el director creativo de la marca, Anthony Vaccarello, ha fichado a la icónica modelo Jerry Hall, de 65 años.

La ex de Mick Jagger demuestra su dilatada experiencia como maniquí y posa como una diva: con gafas de sol y una serie de diseños firmados por Vaccarello, como un elegante vestido negro cruzado con chaqueta.

Cher es otra gran figura, en su caso de la música pop, que a pesar de sus 75 años no está dispuesta a perder fuelle. Lo que diferencia a la cantante de Al Pacino, es que ella le lleva delantera como reclamo publicitario, ya que en los últimos años, más que cantar, se ha dedicado a multiplicar sus ganancias posando para populares marcas.

De hecho, la intérprete de ’You haven’t seen the last of me’ ha empezado el año convirtiéndose en la musa de MAC Cosmetics y la firma Ugg, botas que adoran las ‘celebrities’ de medio planeta.

En lo que se refiere a la campaña de la multinacional canadiense de maquillaje, Cher aparece extremadamente maquillada junto a la cantante e ‘influencer’ Saweeti.

El anuncio, que lleva por nombre ‘Challenge Accepted’, se lanzó el 4 de enero y en él la firma reclama a sus seguidores que prueben sus cosméticos en pésimas condiciones como con sudor, para demostrar la excelente calidad de sus productos.

Al final del vídeo, se puede ver cómo Cher posa con el mediático vestido que lució en la portada de la revista ‘Time’ en 1975.

En un espot que defiende el amor materno e incide en la importancia de cuidar el planeta, la artista, con un kaftan multicolor y las clásicas minibotas negras, explica que la consideran un icono, “lo cual para mí no tiene ningún sentido. Creo que me han pasado muchas cosas en mi vida y la gente puede sentir empatía conmigo, y después yo la siento por la gente. Quiero decir, tengo estilo pero no sé lo que es, y tampoco le hago mucho caso. A lo largo de la vida la gente me ha odiado o me ha querido. Quiero decir… en el fondo quieres que te quieran, pero al final es 'que les den'. Mis últimas palabras", concluye.

Saga publicitaria

La trayectoria publicitaria de George Clooney merece un capítulo aparte. El intérprete a sus 60 años, ocupa el puesto de honor como embajador de una firma durante más tiempo.

Con Nespresso, el fabricante de máquinas de café, Clooney protagonizó su primer anuncio en 2006, en el que pronunció la famosa frase “What else?”.

Desde entonces muchas estrellas de Hollywood han acompañado a Clooney en esta saga publicitaria, como su amigo Matt Damon, Jack Black, John Malkovich y Jean Dujardin.

Otra estrella que lleva años dando la cara para la misma marca es Sharon Stone, de 63 años. La protagonista de ‘Instinto básico’ firmó en 2014 un contrato para ejercer como embajadora de las ópticas franquiciadas Alain Affelou.

Este acuerdo, que sigue vigente, sirvió para que la compañía francesa colabore con la causa benéfica de la actriz, centrada en la investigación contra el sida.