Continuando con una agenda de lo más completa que la ha llevado a presidir tres actos en tres días, la Reina Letizia se ha desplazado en solitario este miércoles a Toledo para asistir al acto de presentación y anuncio del ganador del Premio Fundación Princesa de Girona 2021 en la categoría de Empresa.

Si este lunes durante la entrega de las acreditaciones a los Embajadores Honoríficos de la Marca España con el Rey Felipe la monarca nos enamoró recuperando su exclusiva falda "mantón de manila" de Duyos y ayer martes optó por lucir, una vez más, su falda asimétrica de estampado cuadro Príncipe de Gales de Massimo Dutti - que se ha convertido en una de sus prendas favoritas - durante su visita a la Real Fábrica de Tapices con motivo de su 300 aniversario, hoy ha vuelto al look con pantalón.

Y, demostrando una vez más su austeridad en un momento complicado para la Familia Real, la Reina ha reciclado varios elementos de su guardarropa que le hemos visto en varias ocasiones y los ha combinado acertadamente, consiguiendo un outfit "de estreno" sin serlo, luciendo prendas que no habíamos visto juntas hasta ahora.

De nuevo Doña Letizia ha demostrado ser una maestra en lo que a dar un toque novedoso a prendas que ya ha llevado en diferentes actos en los últimos años. Así, ha recuperado su favorecedora y original blazer de estampado de pata de gallo gigante de aspecto acuarela de Uterqüe, que estrenó en 2019. Y, si hasta ahora la había conjuntado con pantalones pitillo y con pantalones capri, hoy ha apostado por unos ideales pantalones estilo palazzo en color negro de una de sus firmas de cabecera, Hugo Boss. Como complementos, unos salones en el mismo tono, también de Hugo Boss, desterrando de sus últimos looks los zapatos planos con los que nos sorprendía a comienzos de 2021.

Con su melena canosa suelta y sin perder la sonrisa en ningún momento - aunque no se quitó la mascarilla se adivinaba en su expresión - La Reina ha vuelto a demostrar que menos es más y que, combinando diferentes prendas a las que no duda en dar una segunda, tercera o cuarta vida, está consiguiendo alguno de sus looks más aplaudidos hasta la fecha.