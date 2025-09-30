Especial mascotas 2025 | Rutinas
Los paseos diarios mejoran el estado físico y emocional de los perros
Salir entre dos y tres veces al día potencia la socialización del animal y fortalece el vínculo con su propietario
Tener un perro implica mucho más que darle un techo, alimentarlo o llevarlo al veterinario. Velar por su bienestar físico y emocional es otra de las grandes responsabilidades del propietario, y es precisamente con el paseo diario con el que se consigue fomentar su bienestar y mejorar su calidad de vida.
Salir a la calle no solo permite al animal hacer sus necesidades, sino que es un momento importante para explorar, socializar y fortalecer el vínculo con su dueño. Los profesionales recomiendan al menos tres paseos al día aunque, si no es posible, dos salidas de una media hora puede ser suficiente siempre que se complementen con recorridos más largos en días libres.
Duración e intensidad, según la edad del perro
La duración y la intensidad de las salidas deben adaptarse a la edad y energía del animal, que a veces depende también de su raza. Los cachorros requieren salidas cortas y frecuentes para aprender hábitos de higiene y socializar; los adultos necesitan entre 45 y 90 minutos repartidos en varias salidas; los perros mayores requieren paseos más suaves, ajustados a su capacidad física, y siempre evitando temperaturas extremas.
El tamaño tampoco es el único factor clave, ya que un perro pequeño puede ser tan activo como uno grande, aunque como referencia general se recomiendan 80 minutos diarios para razas gigantes, 120 para las grandes y entre 45 y 60 minutos para las medianas y pequeñas.
Es esencial tener en cuenta que disponer de un jardín nunca puede sustituir la experiencia del paseo. Más que una obligación, el paseo debe entenderse como un derecho que repercute directamente en la salud, el comportamiento y la felicidad de cada mascota.
