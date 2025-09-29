En esta tienda de Ibiza encontrarás todo lo que necesita tu mascota

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El equipo profesional de Distural tiene formación en nutrición veterinaria, lo que les permite asesorar de manera personalizada a cada cliente según sus necesidades

Fachada de la tienda Distural en Ibiza. | DISTURAL

Redacción Ibiza

Ibiza

Desde hace tres décadas, Distribuciones Tur Álvarez, conocida como Distural, se ha consolidado como un referente en Ibiza y en el resto de Baleares en el sector de la alimentación, suplementos y complementos para mascotas. Esta empresa ibicenca combina experiencia, calidad y compromiso para mejorar el día a día de los animales de compañía.

Expertos en nutrición veterinaria

Distural ofrece todas las gamas de alimentación animal: estándar, premium, súper premium y naturales. Su catálogo incluye piensos secos y húmedos, opciones grain free y snacks naturales, siempre con marcas líderes del mercado. Además, la empresa cuenta con formación especializada en alimentación veterinaria, lo que les permite asesorar de forma personalizada a cada cliente según las necesidades específicas de sus mascotas.

Piensos Purina Pro Plan para perros de todos los tamaños y edades, con formatos ahorro disponibles. | DISTURAL

Venta a particulares y profesionales

Uno de sus grandes valores añadidos es la doble modalidad de venta, tanto al por mayor como al por menor. Así, tanto particulares como profesionales del sector pueden acceder a productos de alta calidad. Además, en Distural ofrecen ofertas permanentes, lo que hace aún más sencillo acceder a los mejores productos.

Distural también destaca por su amplio surtido de complementos, que va desde collares y correas hasta comederos, rascadores, colchonetas y mucho más. Cada artículo está pensado para mejorar la calidad de vida de los animales. Muchos de estos productos reflejan valores tradicionales y el espíritu con el que nació la empresa, manteniéndose siempre a la vanguardia de las nuevas tendencias del sector.

Carlos Tur, fundador de la empresa, ha hecho de la eficacia una seña de identidad, con un servicio cercano, profesional y resolutivo. Su implicación diaria es garantía de confianza para todos sus clientes.

Además de distribuir productos, Distural ofrece a sus clientes conocimiento, pasión y una atención que marca la diferencia.

Para conocer más sobre todo lo que ofrece Distural, puede hacerse llamando al +34 971314291 o enviando un correo electrónico a distural@outlook.com.

