En esta tienda de Ibiza encontrarás todo lo que necesita tu mascota
El equipo profesional de Distural tiene formación en nutrición veterinaria, lo que les permite asesorar de manera personalizada a cada cliente según sus necesidades
Desde hace tres décadas, Distribuciones Tur Álvarez, conocida como Distural, se ha consolidado como un referente en Ibiza y en el resto de Baleares en el sector de la alimentación, suplementos y complementos para mascotas. Esta empresa ibicenca combina experiencia, calidad y compromiso para mejorar el día a día de los animales de compañía.
Expertos en nutrición veterinaria
Distural ofrece todas las gamas de alimentación animal: estándar, premium, súper premium y naturales. Su catálogo incluye piensos secos y húmedos, opciones grain free y snacks naturales, siempre con marcas líderes del mercado. Además, la empresa cuenta con formación especializada en alimentación veterinaria, lo que les permite asesorar de forma personalizada a cada cliente según las necesidades específicas de sus mascotas.
Venta a particulares y profesionales
Uno de sus grandes valores añadidos es la doble modalidad de venta, tanto al por mayor como al por menor. Así, tanto particulares como profesionales del sector pueden acceder a productos de alta calidad. Además, en Distural ofrecen ofertas permanentes, lo que hace aún más sencillo acceder a los mejores productos.
Distural también destaca por su amplio surtido de complementos, que va desde collares y correas hasta comederos, rascadores, colchonetas y mucho más. Cada artículo está pensado para mejorar la calidad de vida de los animales. Muchos de estos productos reflejan valores tradicionales y el espíritu con el que nació la empresa, manteniéndose siempre a la vanguardia de las nuevas tendencias del sector.
Carlos Tur, fundador de la empresa, ha hecho de la eficacia una seña de identidad, con un servicio cercano, profesional y resolutivo. Su implicación diaria es garantía de confianza para todos sus clientes.
Además de distribuir productos, Distural ofrece a sus clientes conocimiento, pasión y una atención que marca la diferencia.
Más información
Para conocer más sobre todo lo que ofrece Distural, puede hacerse llamando al +34 971314291 o enviando un correo electrónico a distural@outlook.com.
