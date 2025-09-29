Silvina Guerrini: «Si hay cambios de conducta, quejas o varía la ingesta, hay que acudir al veterinario»

Conocer los síntomas de determinadas enfermedades en las mascotas no siempre es una tarea sencilla. Por ello, la recomendación de los profesionales es realizar revisiones periódicas para descartar cualquier problema de salud o tratarlo a tiempo.

¿Cuáles son las enfermedades más comunes que suelen ver en perros en Ibiza?

La más común y reconocida es la leishmaniosis (enfermedad transmitida por el mosquito). Le siguen la filariosis (enfermedad del gusano del corazón) y todas las enfermedades derivadas de parásitos externos o internos, incluyendo dermatitis. También, debido a la alta exposición solar, se pueden ver casos de cáncer de piel, sobre todo en gatos blancos.

¿Cómo influye el clima de la isla (temperaturas altas, humedad) en la salud de estos animales?

Cada vez las temperaturas son más altas y tardan más en descender, lo que deriva principalmente en golpes de calor en perros y cáncer de piel en gatos.

¿Qué recomendaciones básicas de alimentación daría según la edad y estilo de vida del animal?

Los requerimientos energéticos y la cantidad de aminoácidos (proteínas) varían mucho según la edad y la especie. Por lo tanto, las dietas que promueven dar el mismo alimento sin diferenciar edad o especie no son las ideales para animales como el perro y el gato. Hoy en día existen muy buenas dietas que diferencian claramente cada etapa. Mi recomendación es que consulten a su veterinario habitual o a nutricionistas veterinarios, que pueden ofrecer la posibilidad de realizar dietas caseras completas. Mucho cuidado con los nutriólogos, etólogos, etc., que no son veterinarios.

Las necesidades energéticas y la cantidad de aminoácidos (proteínas) varían mucho según la edad y la especie. / Shutterstock

A veces es complicado saber cuándo hay que acudir al veterinario, ¿qué enfermedades suelen detectarse demasiado tarde porque los propietarios no reconocen los síntomas a tiempo?

Los síntomas de enfermedades como soplos cardíacos, problemas hepáticos, etc., son muy difíciles de detectar a tiempo por el propietario. Por eso recomendamos un chequeo anual con analíticas y pruebas a partir de los seis o siete años, según la raza. También se suelen menospreciar los signos de dolor en animales con artrosis, pensando que se mueven menos solo por la edad.

¿Alguna recomendación de signos de alerta?

Ante cualquier cambio de conducta, queja o cambios en la ingesta, hay que acudir al veterinario. Y ante la duda, una llamada a tiempo será mucho mejor que preguntar a conocidos o pensar que no es nada.

¿Qué tipo de parásitos externos (pulgas, garrapatas, mosquitos) son más preocupantes en la isla y cómo afectan a la salud de perros y gatos?

Los más comunes son pulgas y garrapatas, aunque también vemos ácaros, sobre todo en los oídos de gatos de colonia. Estos parásitos no solo producen efectos en la piel, sino que también pueden transmitir enfermedades infecciosas que pueden llegar a ser mortales.

¿Qué riesgos suponen enfermedades transmitidas por vectores, como la leishmaniosis en perros, y qué medidas preventivas existen?

La leishmaniosis es una enfermedad que pone en riesgo la salud de las mascotas, ya que puede llegar a afectar órganos vitales y mermar la calidad de vida de los animales. Aún no existe una cura definitiva, por lo que la mejor opción es la prevención, tanto con repelentes como con vacunas. No hay que olvidar que es una zoonosis que también puede afectar a personas inmunodeprimidas si son picadas por un mosquito infectado.

¿Cómo influye el estrés, el sedentarismo o la obesidad en la aparición de enfermedades crónicas en perros y gatos?

La obesidad y el sedentarismo disminuyen la esperanza de vida tanto en perros como en gatos, afectando también a su calidad de vida. Enfermedades como artrosis, diabetes o pancreatitis pueden producir un gran malestar tanto en los animales como en sus propietarios.

El sedentarismo disminuye la esperanza de vida de perros y gatos. / Shutterstock

Respecto a la salud bucodental, ¿cuáles son los pilares fundamentales para velar por la salud oral de perros y gatos?

Los pilares fundamentales del cuidado dental de los perros y gatos para garantizar una vida saludable son: el cepillado diario y las revisiones periódicas al veterinario. También se pueden usar colutorios, extracto de algas y barritas pero nada actúa igual que un cepillado regular.

Respecto a las visitas al veterinario, ¿qué importancia tienen las revisiones periódicas para velar por la salud oral de perros y gatos?

Las revisiones son la base para mantener la salud dental en perros y gatos, incluso aunque no parezcan tener problemas. Por qué son importantes: detectan problemas antes de que den síntomas, pueden ser muy útiles para la prevención de enfermedades graves como infecciones sistémicas o sangrados excesivos. Las revisiones completas que incluyen radiografías dentales pueden evitar que el animal tenga dolor crónico e incluso diagnosticar tumores a tiempo para ser tratados. Esto se traduce en una mejora de la calidad de vida.

¿En qué aspectos de la higiene bucal suelen fallar más los propietarios de perros?

Suelen fallar sobre todo el cepillado diario, a veces no es tan fácil acostumbrar a un animal adulto a que se deje cepillar los dientes. Por ello es tan importante que se empiece desde cachorro incluso con dientes de leche.

¿Qué debería tener siempre a mano un propietario en casa para atender pequeñas urgencias antes de acudir al veterinario?

El teléfono de su veterinario.

¿Qué mensaje daría sobre la responsabilidad que implica compartir la vida con un perro o un gato en Ibiza?

La responsabilidad de compartir la vida con un animal de compañía implica conocer y prever los problemas que pueden tener a lo largo de su vida. El mantenimiento de una buena calidad de vida incluye: alimentación adecuada, tiempo para educación, paseos, prevención de enfermedades. Por otro lado, es fundamental prever —ya sea mediante un seguro o a través de ahorros— un capital económico para posibles imprevistos, urgencias o enfermedades. Ellos son seres indefensos a los que nosotros decidimos cuidar. Hay que pensar que su media de vida es de alrededor de 10 años como mínimo.