Radiología dental en perros y gatos: clave para detectar problemas y mejorar su calidad de vida

Los problemas dentales en perros y gatos pueden aparecer a cualquier edad, incluso en animales jóvenes. "No hay que esperar a ver sarro, mal aliento o encías inflamadas para actuar. Muchas enfermedades orales avanzan en silencio y solo se detectan con un examen veterinario completo y radiografías dentales", explica la veterinaria Silvina Guerrini, directora del Centro Veterinario Pitiuso, en Santa Eulària, Ibiza.

En esta clínica son muy conscientes de que la salud dental afecta directamente a la salud general del animal, por lo que este mes de octubre lanzan una campaña de prevención muy interesante para perros y gatos.

La veterinaria Silvina Guerrini en el quirófano del Centro Veterinario Pitiuso. / Centro Veterinario Pitiuso.

¿Por qué son tan importantes las radiografías dentales?

En las exploraciones orales rutinarias, el veterinario solo puede ver la parte externa de los dientes y encías, pero la mayor parte de la estructura dental está oculta bajo la encía. Las radiografías permiten descubrir:

Restos radiculares (fragmentos de dientes que quedaron tras extracciones previas y que pueden causar dolor, infecciones o abscesos).

(fragmentos de dientes que quedaron tras extracciones previas y que pueden causar dolor, infecciones o abscesos). Dientes incluidos o no erupcionados , que pueden provocar quistes o malformaciones.

, que pueden provocar quistes o malformaciones. Abscesos dentales y enfermedades en la raíz que no se ven externamente.

que no se ven externamente. Fracturas ocultas o cambios en el hueso que sostiene los dientes.

que sostiene los dientes. Reabsorción dental felina, muy común y dolorosa en los gatos.

Imagen radiológica de la dentadura de un perro. | / FOTOS: CENTRO VETERINARIO PITIUSO

Los perros y gatos no pueden expresar con palabras si les duele un diente. "Muchas veces siguen comiendo o jugando pese al dolor, y vivir con problemas dentales puede mermar seriamente su calidad de vida. Detectar y tratar estas patologías a tiempo les evita sufrimiento innecesario", detallan desde el Centro Veterinario Pitiuso.

La radiología es esencial para detectar patologías que pueden provocar dolor al animal. / .

La radiología, esencial para prevenir problemas dentales graves en perros y gatos

Así como hacemos radiografías en personas para prevenir problemas dentales graves, en mascotas es igual de importante. Incluir la radiología dental en las limpiezas y revisiones orales de perros y gatos permite a los veterinarios prevenir dolor e infecciones antes de que se agraven, confirmar que no queden restos radiculares tras extracciones y ofrecer tratamientos completos y seguros.

Rx intraoral en un perro. / Centro Veterinario Pitiuso

Campaña de salud dental en el Centro Veterinario Pitiuso este mes de octubre

Tu mascota no puede decirte que le duele un diente, pero tú sí puedes ayudarla a vivir sin dolor. En el Centro veterinario Pitiuso se toman muy en serio la salud dental de sus pacientes porque saben las consecuencias que trae en su calidad de vida. Por eso, este mes de octubre pondrán en marcha una campaña dental que incluye una valoración gratuita (sujeta a condiciones).

En Centro Veterinario Pitiuso ofrecen una gran variedad de especialidades veterinarias para velar por la salud de tu mascota.

Conoce el Centro Veterinario Pitiuso

Puedes concertar tu cita aquí: