Adopción responsable

¿Quieres adoptar una mascota? Decenas de perros y gatos buscan una nueva oportunidad en Ibiza

Muchos animales esperan en el Centro de Protección Animal de Sa Coma a ser adoptados. El proceso es gratuito para los nuevos propietarios, que deben acreditar su residencia en Baleares

En la foto, Toby, uno de los perros de Sa Coma. Más información en el teléfono 971 19 22 81. | CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL DE SA COMA

Diana Blesa

Adoptar perros y gatos en vez de comprarlos es la opción más responsable para aquellas personas que quieren un nuevo compañero de cuatro patas. En Ibiza, el Centro de Protección Animal de Sa Coma, dependiente del Ayuntamiento de Ibiza, cuenta con decenas de perros y gatos que, por distintos motivos, se encuentran actualmente sin hogar y buscan una nueva oportunidad.

Dina, Otto, Beni y Manolo son algunos de los animales de Sa Coma que esperan encontrar pronto una nueva familia.

Los perros en adopción se entregan con microchip, pasaporte y las vacunas actualizadas. Además, todos son esterilizados antes de su salida del centro. La adopción es gratuita e incluye toda la documentación que exige la normativa vigente en Baleares.

Perros y gatos que buscan una nueva oportunidad en Ibiza

En el momento de la adopción es imprescindible presentar un documento de identidad válido del nuevo propietario, así como acreditar su residencia en Baleares, condición necesaria para la inscripción del microchip.

En Sa Coma distinguen entre dos categorías de perros: los renunciados, entregados directamente por sus dueños, y los abandonados, encontrados en la vía pública. En este último caso, los animales deben permanecer al menos 15 días en las instalaciones antes de ser adoptados, por si los propietarios reclamaran.

En cuanto a los gatos, la adopción tampoco requiere el pago de ninguna tasa municipal en Sa Coma. Los animales se entregan con la vacunación actualizada según su edad y, siempre que sea posible, esterilizados. Cuando los animales aún no tengan la edad para realizar este procedimiento, el adoptante debe firmar el compromiso de llevar al animal al veterinario indicado, sin coste adicional.

En la página oficial del Centro de Protección Animal de Sa Coma se puede acceder al listado de animales disponibles y visualizar sus fotografías, así como obtener información detallada de cada caso. El centro abre de lunes a viernes y se puede solicitar cita previa para conocer personalmente a los animales antes de adoptarlos.

