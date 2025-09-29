La Ley de Bienestar Animal sigue sin ser efectiva dos años después de su aprobación

El avance que pretendía ser la Ley de Bienestar Animal aprobada por el gobierno hace dos años y medio, que entró en vigor en septiembre de 2023, continúa sin ser efectivo en la actualidad. La normativa, que se llevó adelante con el fin de mejorar la protección animal en España, no se está aplicando a día de hoy ya que «no se han aprobado los reglamentos, por lo que seguimos igual, en el mismo punto», afirma el veterinario de la Clínica San Jorge en Ibiza, Fernando Ribas del Río.

Precisamente en 2023, este profesional auguraba: «Seguramente para poner a punto todos estos temas nos iremos a uno o dos años como pronto». No se equivocaba. «Muchas de las disposiciones se encuentran paralizadas ya que, sin el reglamento que debe publicarse mediante un real decreto, no pueden ser ejecutadas por las autoridades competentes», detalla Sònia Carbó Serra, miembro de la Comisión de Protección de los Animales del Colegio de la Abogacía de Girona.

A día de hoy «no hay registro de animales de compañía, no hay tipificación de los seguros, no hay registro de animales exóticos... No se ha avanzado nada», denuncia Fernando Ribas del Río.

Identificación de animales y colonias felinas

Respecto a la identificación de perros, gatos y hurones, el veterinario ibicenco afirma que «ya era obligatoria para los perros». «La ley establece que los gatos tienen que estar castrados, que tienen que tener microchip. Realmente eso se sigue aplicando, pero no ha habido un impulso o un respaldo de esa legislación sobre los animales».

Velar por el bienestar de los animales es la máxima de la ley, cuyos reglamentos se encuentran paralizados. | SHUTTERSTOCK

Por otro lado, «la ley de colonias sigue estando exactamente igual, se sabe que está, se le espera, no se le espera... Creo que los ayuntamientos tienen otras perspectivas y los que quieren tirar del carro son los animalistas, pero veo que es un tema que está bastante parado».

Sin registro para los criadores de animales

La Ley de Bienestar Animal de 2023 indica que «la actividad de la cría de animales de compañía solamente podrá llevarse a cabo por personas debidamente inscritas en el Registro de Criadores de Animales de Compañía». Sin embargo, a día de hoy todavía no existe dicho registro, lo que impide formalizar esta exigencia.

«Cuando los criadores oficiales intentan solicitar un núcleo zoológico para poder ser criador, como no existe legislación, realmente no lo pueden hacer. Ni lo bueno, ni lo malo. Entonces, nos hemos quedado exactamente igual», detalla Ribas del Río, quien concluye que, al no haber reglamento, «el que quiere criar sí puede seguir criando porque, aunque se prohíbe, no hay un marco de regulación».

Respecto a las camadas caseras, igual que en el resto de puntos de la ley, no existe el marco normativo necesario para su aplicación, por lo que el veterinario afirma: «Sí que es posible seguir teniendo camadas caseras; de hecho, se tienen. Supongo que si es muy descabellado y se promociona o se anuncia de una manera desmesurada, sí que puede haber alguna sanción». Aunque, según su visión, en Baleares en general y en Ibiza en particular la cría casera «ya se había dejado de lado». «A los que afecta es a los que tenían perros de raza e intentaban criar para venderlos. Pero son los mínimos» detalla.

En definitiva, el profesional lamenta el nulo avance en la aplicación de una ley que considera que está «bien», aunque no es pionera «porque le pegaron un recorte bastante importante y se queda coja». Por el momento, no se conocen fechas de la aprobación de los reglamentos.