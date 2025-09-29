Descubre todas las novedades de esta clínica veterinaria de Ibiza (y lo que sigue intacto)

La Clínica Veterinaria Santa Gertrudis, abierta en 2001, afronta una nueva etapa bajo la dirección del equipo que desde 2018 está al frente del centro. Tras varios años de trabajo y de escucha activa de las necesidades de sus pacientes y los propietarios de estos, en 2025 han dado el paso de renovar por completo las instalaciones. El resultado es un espacio más moderno, seguro y funcional, pensado para ofrecer una mejor atención a las mascotas y mayor comodidad a sus familias.

Durante las obras se ha cambiado toda la distribución del centro y ahora la clínica dispone de espacios totalmente nuevos: dos consultas independientes, una recepción más amplia y funcional, un laboratorio con mayor equipamiento, un quirófano más grande y mejor dotado, además de una sala de rayos X y un área de hospitalización completamente adaptada. «Así pensamos que vamos a poder dar un mejor servicio a todos nuestros clientes», explican desde el centro.

El quirófano adaptado y mejor equipado permite realizar intervenciones con mayor seguridad y eficacia. / ORIOL MARTÍ

Todo lo que tu mascota necesita

El rediseño no solo facilita el trabajo diario de los profesionales, sino que también busca reducir el estrés de los animales y ofrecer un entorno más agradable a sus acompañantes.

En este nuevo marco, la clínica mantiene todos los servicios que la han consolidado como un referente en la isla. La atención primaria y las revisiones periódicas continúan siendo su principal herramienta para detectar problemas a tiempo y acompañar a las familias en cada etapa de la vida de su mascota. También siguen ocupando un lugar esencial las vacunaciones y desparasitaciones, fundamentales para la prevención de enfermedades, junto con el laboratorio propio y las pruebas de diagnóstico por imagen, que permiten obtener resultados rápidos y fiables. La cirugía general se realiza ahora en un quirófano más amplio y moderno, y la hospitalización cuenta con un espacio seguro para los animales que requieren cuidados intensivos.

La cercanía del equipo de la clínica con los animales sigue siendo su sello distintivo. / Oriol Martí

Un equipo profesional y con vocación

El equipo humano sigue siendo el motor del centro. Los veterinarios de Santa Gertrudis cuentan con una sólida trayectoria y una formación en constante actualización que les permiten aplicar protocolos modernos y adaptados a cada caso. Además de su preparación técnica, ponen el acento en la cercanía y la comunicación con los propietarios, conscientes de que la confianza es esencial cuando se trata de la salud de un animal. Esa relación de acompañamiento resulta clave no solo en los cuidados rutinarios, sino también en situaciones que requieren decisiones complejas o tratamientos prolongados.

Las consultas también han sido totalmente reformadas. / Oriol Martí

Con esta renovación, la Clínica Veterinaria Santa Gertrudis da un paso más en su extensa trayectoria. El centro ofrece ahora unas instalaciones más modernas y seguras, equipadas con la última tecnología, para que cada animal reciba la atención que merece y las familias puedan estar tranquilas sabiendo que dejan a sus mascotas en las mejores manos.

¿Estás buscando veterinario en Ibiza?

Si la respuesta a esa pregunta es afirmativa, la Clínica Veterinaria Santa Gertrudis podría ser la respuestas que buscas. Para obtener más información o concertar una cita, puede hacerse a través del teléfono 971 19 74 00 o del correo electrónico info@cvsantagertrudis.com.