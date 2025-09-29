Clínica Veterinaria San Jorge incorpora un TAC para mejorar el pronóstico de enfermedades en mascotas

«En Clínica Veterinaria San Jorge creemos que la medicina se hace con ciencia... y mucho cariño». Gracias a esta filosofía y a un esfuerzo constante por continuar evolucionando, este centro veterinario dirigido por el Fernando Ribas del Río se ha convertido en todo un referente en Ibiza. Tecnología, formación y pasión por los animales son la fórmula perfecta para ofrecer la mejor opción de curación a cada paciente en un entorno tranquilo que, además, cuenta con servicio de urgencias, hospitalización y ahora, también, servicio online.

Fernando Ribas del Río es el veterinario fundador de la Clínica Veterinaria San Jorge. / Clínica Veterinaria San Jorge

TAC para animales: esencial para diagnósticos precisos

Una firme apuesta por la tecnología y la constante formación de todo su equipo humano han permitido a la Clínica Veterinaria San Jorge la incorporación de sistemas como la Tomografía Computerizada (TAC) para mascotas, una herramienta esencial para lograr diagnósticos exhaustivos y realizar un seguimiento eficaz de la evolución de diferentes enfermedades.

El nuevo TAC para animales ha sido incorporado recientemente en la clínica. / .

«El TAC nos permite ver con máxima nitidez estructuras internas como huesos, órganos o tejidos blandos», afirman desde Clínica Veterinaria San Jorge. Con esta calidad de la imagen, los profesionales pueden detectar desde fracturas complejas hasta enfermedades pulmonares o neurológicas de una forma más temprana, mejorando así los tiempos de curación.

Ecografías para evaluar los órganos internos del animal. / Clínica Veterinaria San Jorge

El diagnóstico por imagen se realiza también con otros sistemas como las ecografías, que permiten evaluar los órganos internos del animal de forma no invasiva, o las pruebas de rayos x, para analizar las condiciones internas del animal y detectar fracturas óseas, problemas pulmonares o cardíacos, daños en el aparato digestivo, la presencia de tumores o la ingesta de cuerpos extraños, entre otros. «Contamos con una sala equipada con radiología digital avanzada», destacan desde la clínica.

La sala de rayos x de la Clínica Veterinaria San Jorge. / Clínica Veterinaria San Jorge

Banco de sangre de perros y gatos en la clínica

Uno de los proyectos más interesantes de la Clínica Veterinaria San Jorge es la creación de una lista de perros y gatos donantes para su banco de sangre. Del mismo modo que ocurre en los humanos, algunas intervenciones en animales precisan sangre para salvar sus vidas. Por ello, este centro veterinario cuenta con su propio banco, que quiere continuar alimentando con la sangre de perros y gatos que formen parte de una lista oficial. «Un solo donante puede marcar la diferencia para otro animal en situación crítica», recuerdan desde la clínica.

El centro cuenta con banco de sangre. / Clínica Veterinaria San Jorge

¿Qué beneficios tiene convertir a tu perro o gato en donante de sangre? Para animar a los propietarios a convertir a sus mascotas (perros y gatos) en donantes, la Clínica Veterinaria San Jorge les ofrece de forma gratuita: Un chequeo veterinario completo.

Hemograma y test de enfermedades transmitidas por garrapatas y mosquitos.

Auscultación y revisión general.

«Un regalito delicioso» para llevar a casa.

El laboratorio de IDEXX con el que cuenta este centro veterinario de Ibizapermite hacer hematologías, bioquímica sanguínea, hormonas, urianálisis, así como la detección de leishmania, ehrlichia o borrelia, entre otras enfermedades. Contar con un laboratorio propio permite agilizar los tiempos para ofrecer diagnósticos adecuados, al no depender de otros centros.

Todos los cuidados para las mascotas en Ibiza

La salud de un animal depende de muchos factores internos y externos: desde las condiciones particulares de su raza hasta sus rutinas hasta su alimentación y cuidados. En la Clínica Veterinaria San Jorge ayudan a los propietarios a tomar las mejores decisiones para cuidar a sus mascotas, además de ofrecerles planes preventivos, planes vacunales y todo tipo de especialidades veterinarias para tener la respuesta médica más adecuada cuando surge un problema. Además, han habilitado un servicio de consultas para resolver dudas a distancia.

Atención veterinaria a perros, gatos y todo tipo de mascotas. / Clínica Veterinaria San Jorge

El veterinario Fernando Ribas del Río cuenta con un equipo de especialistas en cirugía, neurocirugía y microcirugía; medicina interna, traumatología, oncología y cardiología. Además, cuenta con servicio de hospitalización: «En Clínica Veterinaria San Jorge, nuestros pacientes hospitalizados no sólo reciben atención médica de calidad, también reciben cariño, compañía... ¡y paseos al aire libre cuando su estado lo permite!», manifiestan.

Los perros hospitalizados salen a pasear si su condición lo permite. / Clínica Veterinaria San Jorge

La sensibilidad con las mascotas y sus propietarios es otro de los pilares de esta clínica. «Cada caso es especial para nosotros. Desde los más pequeños hasta los más grandes, cada vida que pasa por nuestras manos nos recuerda lo importante que es nuestro trabajo».

¿Dónde se encuentra la Clínica Veterinaria San Jorge?

Si necesitas más información, contacta aquí o visita sus instalaciones en el carrer del Timbal, 32-34 de Sant Jordi, en Ibiza.

Teléfono: 971 396 138