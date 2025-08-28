Un educador canino advierte sobre la dieta de comida natural para tu perro: «Os están engañando»

En los últimos meses, las dietas basadas en comida natural y sin piensos han ganado fuerza entre los dueños de perros. Ante este auge, el educador canino, Alejandro Flores, advierte: «Cuidado con la comida natural porque os están engañando como a chinos».

La dieta BARF se ha convertido en la guía alimentaria canina de referencia. Esta dieta consiste alimentar a los perros, gatos y otros animales domésticos a base de alimentos crudos. Con el creciente interés en este tipo de alimentación, muchas marcas optan por lanzar sus propias líneas de alimentos 'naturales'.

El divulgador pone el foco en las diferencias entre una dieta que mantiene a nuestras mascotas en buena forma y las alternativas que parecen sanas, pero pueden no serlo.

Flores argumenta que en la naturaleza los animales no ingieren alimentos cocinados, por lo que para los perros no debería ser distinto. Además, asegura que la mayoría de alimentos de negocios que te llevan la comida para tu mascota a casa «tiene más aditivos y conservantes que la comida que te comes tú».

Otra de las críticas que hace a estos alimentos precocinados es la presencia de huesos troceados en el medio de la comida. El divulgador asevera que el can necesita huesos enteros «para que se limpien el sarro, los dientes y lo coma». Asimismo, llega a afirmar que la presencia de huesos troceados «tapona el estómago y está matando a muchos perros».

Flores asegura que la mejor dieta es la BARF, pero que hacerla de manera correcta «es muy complicado». Por ese motivo, comenta que es mejor optar por «un buen pienso» antes que por comidas precocinadas porque «son un peligro».

Por último, insta a los dueños a leer con detenimiento las fichas técnicas de la comida que le dan a sus mascotas porque, en su experiencia, se encuentra «casos terroríficos» que terminan con «perros con problemas de salud».