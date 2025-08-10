¿Es seguro sacar a tu perro en verano? Así funciona la regla de los 5 segundos para proteger sus patas

El calor del verano no solo incomoda a los humanos, tambien puede ser un factor de riesgo para nuestras mascotas. Entre los peligros más comunes, pero menos conocidos, están las quemaduras en las patas de los perros.

Para advertir de esta situación, las redes sociales se han llenado de veterinarios y dueños de canes que comparten este sencillo truco con el que evitar que el animal se dañe al pisar el asfalto caliente.

El proceso es simple: antes de dejarle pisar la calle, coloca sobre el asfalto la palma de tu mano o el dorso durante cinco segundos. Si el calor resulta insoportable para ti, significa que también está demasiado caliente para tu perro.

Aunque tengamos riesgo de quemarnos un poco, debes tener en cuenta que el asfalto puede alcanzar los 50 °C cuando la temperatura ambiente supera los 30 °C. Con el suelo a esa temperatura, los animales pueden empezar a sufrir daño en sus almohadillas en menos de un minuto.

Síntomas de que tu perro se está quemando las patas

Para saber si tu perro se ha quemado las patas durante el paseo, comprueba su comportamiento. Una cojera, que se lama compulsivamente las patas, que evite caminar o la aparición de ampollas o enrojecimiento; son signos claros de que ha sufrido quemaduras. En ese caso, la recomendación es llevarlo al veterinario cuanto antes para evitar infecciones.

Además de utilizar este truco, lo mejor es evitar paseos durante las horas de más calor, optando por pasearlo temprano por la mañana o al atardecer. Asimismo, busca rutas con sombra y sobre superficies como la tierra o el césped.

Otra opción puede ser utilizar botas especiales para perros y mantener las almohadillas bien hidratadas con bálsamos específicos. Con estas medidas le ahorraremos mucho dolor a nuestros compañeros.