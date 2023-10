Con la entrada en vigor de la nueva ley de bienestar animal surge una duda sobre la identificación de las mascotas. Y es que hasta ahora, los perros eran las únicas mascotas que estaban obligadas a llevar el microchip, donde se puede identificar a la persona responsable de ese animal en el caso, por ejemplo, de que se pierda. Pero, ¿y los gatos? Los gatos normalmente son mascotas que se quedan en casa, no hay que pasearlos, por lo que es muy raro que se pierdan, con lo que se podría entender que no precisarían del microchip. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ley también persigue el abandono de estos animales, y ahí el microchip sí realizaría su función.

Por tanto, y siguiendo la norma, sí, los gatos también están obligados a llevar el microchip. Y no solo ellos, también los hurones; mientras que las aves deberán llevar un anillado que las identifique desde su nacimiento. Sin embargo, y respecto a la identificación de las mascotas, habrá otro procedimiento a mayores que desarrollará el reglamento de la nueva ley de bienestar animal. Este reglamento no está aprobado aún, y no se podrá poner en marcha hasta que no haya un gobierno central que no esté en funciones. Esta identificación a mayores se recoge en la ley de esta manera: "Los animales de compañía se identificarán individualmente, por un veterinario o veterinaria habilitada, mediante un sistema y un procedimiento que se desarrollará reglamentariamente, en función de lo que se establezca para cada especie. La identificación inicial de los animales sólo podrá realizarse a nombre de una persona criadora registrada, entidad de protección animal o Administración Pública autorizados, pudiendo realizarse una transmisión posterior a otras personas físicas o jurídicas en los términos contemplados en esta ley".

La duda sobre la identificación con microchip para todas las mascotas, no únicamente los perros como se realizaba hasta ahora, se une a otras tantas que está generando la nueva ley de bienestar animal. Entre ellas se encuentra la de la obligatoriedad de hacerle un seguro a nuestra mascota. Y es que sí, será obligatorio hacerle un seguro, aunque todavía tendremos que esperar a que se apruebe el reglamento donde se especificará cómo será este seguro. Hasta ahora, algunos seguros de hogar ofrecían una cobertura también para nuestras mascotas, además de existir ya seguros específicos para los perros. Sin embargo, si no tienes seguro para tu perro, lo más aconsejable es que esperes hasta que se apruebe el reglamento. Sobre todo para evitar que el seguro que ahora le hagas a tu perro no sea válido y tires el dinero a la basura. Eso sí, las razas potencialmente peligrosas están obligadas a tener un seguro, pero esa obligatoriedad es anterior a la nueva ley.

Un curso

Otra duda más que suele salir es la del curso para cuidar a nuestra mascota. Y al igual que el seguro, hay que esperar a que se apruebe el reglamento que regule la ley de bienestar animal. Tal y como se ha informado, se tratará de un curso online gratuito.

Por otro lado, más polémica está siendo la prohibición de dejar a los perros atados a la puerta de un supermercado o comercio. Y es que en España era habitual este comportamiento que ahora puede acarrear multas desde 500 hasta 10.000 euros. Y de hecho, las fuerzas de seguridad ya han cumplido con esta ley desde el primer minuto. La primera persona en ser multada fue una mujer de Vigo que dejó a su perro a la puerta de una farmacia cuando compraba unas plantillas. Pues a la salida la esperaban los agentes con una multa de 500 euros.