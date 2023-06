La medida lanzada por Brasil para brindar atención veterinaria gratuita a las mascotas en cuatro hospitales veterinarios del Ayuntamiento de São Paulo, abre un nuevo debate también en España. ¿Sería posible una sanidad pública para los animales de compañía o son los dueños de las mascotas quienes la obligación de hacer frente a la totalidad de sus gastos clínicos?. "Un sistema de salud gratuito para animales de compañía sería muy positivo, pero parece un ideal inalcanzable en la realidad", señala a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) que, más allá de la iniciativa del país carioca, lleva tiempo reclamando un IVA reducido, o incluso eliminarlo, "porque la sanidad animal no puede gravarse como un artículo de lujo".

Un tuit publicado por la escritora y periodista Margaryta Yakovenko ha provocado un encendido debate. "En un país en el que hay más mascotas que niños (el doble), no sé por qué no estamos exigiendo Atención Veterinaria Pública YA. Este es el tique de la visita de mi gato hoy al veterinario. 351 euros. La salud de tu mascota es un producto de lujo", reza una publicación que ha generado todo tipo de respuestas. 'Perdón, pero tener mascotas es una elección, no una obligación. Cada uno se paga lo que quiere tener' o 'Porque todavía de mis impuestos no se va a atender a los caprichos del resto. De mis impuestos se atienden personas', son algunas de ellas.

Lo cierto es que el tema no deja de ser polémico. "No conocemos la propuesta para pronunciarnos al respecto", indica a este diario Luis Alberto Calvo. Pero, controversias aparte, el presidente de los veterinarios sí considera que un sistema de salud gratuito para mascotas "sería muy positivo" pero, admite, "inalcanzable" en la realidad. Porque, se pregunta, "¿de dónde van a salir los recursos públicos para sufragar esos gastos?".

La Organización Colegial Veterinaria sí recuerda que a los servicios veterinarios prestados a titulares de explotaciones ganaderas se le aplica un 10% de IVA, y en los demás -como clínicas de animales de compañía, por ejemplo- ese IVA es del 21%. El colectivo lleva tiempo solicitando una bajada.

Ortopedia u oncología

Otra cosa es hablar de una atención gratuita a las mascotas, como ya ha dicho Brasil que hará en esas cuatro clínicas del Ayuntamiento de São Paulo. Un servicio que contará una gran variedad en ramas como la oftalmología a ortopedia, odontología u oncología. Estará formado por un equipo de 145 veterinarios y casi un centenar de auxiliares. El presupuesto para este año ronda los 27 millones de reales (4,8 millones de euros, 5,3 millones de dólares).

La OCV vuelve a señalar: lo que no puede ser es que la atención veterinaria acabe siendo un lujo. Recuerdan que, a finales de año, cuando la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados empezaba a debatir las miles de enmiendas que los partidos presentaban al proyecto de ley de Presupuestos Generales para el año 2023, cuatro formaciones políticas -Más País-Equo, el Bloque Nacionalista Gallego, PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña- redactaron enmiendas para rebajar el IVA de los servicios veterinarios que, sin embargo, quedaron fuera de los presupuestos.

Abandono de animales

"Dada la actual situación de crisis sanitaria, parece inaplazable la medida consistente en aplicar a los servicios veterinarios el tipo reducido de IVA del 10%", sostenía la formación política que se remitía al incremento de trece puntos que sufrió este impuesto en 2012 que se tradujo en un menor número de visitas al veterinario y en un mayor abandono de animales de compañía, señalaba entonces Más País-Equo.

"Esta reforma fiscal, por tanto, además de repercutir en el bienestar animal, es una medida imprescindible de salud pública si se pretenden controlar las enfermedades zoonóticas transmisibles al ser humano, algo incuestionable en estos tiempos que vivimos”, exponían. Además, la formación advertía que, con menos visitas, se podría producir un aumento de enfermedades que afectan a las personas y transmitidas por animales como la rabia, la sarna, la tuberculosis o hidatidosis, entre otras.

PACMA lleva años reclamando una rebaja del IVA veterinario, tanto de la atención veterinaria como de los medicamentos y productos

La formación política aludía a un informe de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) donde se refleja que Hacienda ingresaría al menos 5 millones de euros más por distintos conceptos si se aplicase el IVA reducido (10 %) a las clínicas veterinarias de animales de compañía en lugar del general (21 %). En la misma línea, el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) lleva años reclamando una rebaja del IVA veterinario, tanto de la atención veterinaria como de los medicamentos y productos. En este caso, al 4%.

La OCV incide: la sanidad animal no puede considerarse un capricho. Se refiere, por ejemplo, al precio que tienen las vacunas obligatorias -que con la bajada del IVA disminuiría-o a la obligación que a partir de ahora tendrán los dueños de las mascotas de contar con seguros de responsabilidad civil para perros a nivel estatal, tal y como contempla la ley de bienestar animal.