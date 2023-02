A veces, las tareas cotidianas hacen complicado encontrar el momento para dedicarle tiempo a nuestras mascotas. Durante la semana puede resultar complicado encontrar el momento para sacarlas de paseo. Incluso, si no pasas por casa, su cuidado se puede convertir en un apuro. ¿Quién le dará de comer y de beber si no vuelvo ni para comer? La solución clásica pasaría por un vecino, un familiar o contratar a alguien que se encarge -no es extraño encontrar a gente que dedique algún rato libre a pasear perros de otros-. Sin embargo, las soluciones mecanizadas ya están al alcance de cualquiera.

Cada vez es más habitual que las mascotas sean uno más en la familia. Con ello ha crecido también el mercado dedicado a productos específicos para ellas, que incluso llegan a ocupar estantes específicos de los estantes en los supermercados más habituales. Aldi crece en España a un ritmo exponencial en España. Suma ya más de 350 supermercados repartidos por todo el país. La cadena alemana que vio la luz en el año 2002 tuvo una época de crisis de la que ha sabido recuperarse. Tanto es así que se ha presentado como una competencia directa a Lidl, ya que sus modelos de negocio son prácticamente iguales y destacan por cuestiones similares. El postre de Aldi con el que puedes premiar a tus mascotas La cadena de supermercados no deja de sorprender a sus clientes con la amplia gama de artículos temporales que llegan a sus cajones y estantes de forma semanal. Más allá de las ofertas en la web, donde se pueden seguir adquiriendo muchos de esos productos, los clientes pueden encontrar productos según la temática por precios muy competitivos: Bricolaje, manualidades, ropa para adulto y para niño, higiene, limpieza, mascotas, y una larga lista que asoma en semanalmente. Como parte de estas colecciones temporales que solo pueden adquirirse por tiempo limitado, Aldi lanzará a partir del día 4 de febrero un ‘Especial Mascotas’. Varios serán los productos con los que dueños de perros y gatos satisfagan las necesidades de sus compañeros peludos. En el catálogo pueden encontrarse productos básicos como las bolsitas para heces, juguetes o comederos portátiles. Si eres de esas personas que tienen difícil encontrar un hueco para escaparse del trabajo y asegurarte de que tu mascota se mantenga hidratada, puedes hacerte con una fuente de agua de la marca Mascow por 19,99 euros. Tiene una capacidad de tres litros y funciona de forma eléctrica.