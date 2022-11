Compartimos mucho tiempo con nuestros gatos y a menudo también tenemos mucho espacio en común. Pero a menudo ocurre que no recibimos la atención que nos gustaría por ello. Esto es normal, ya que una cierta autonomía es inherente al comportamiento de un gato. Pero nada está perdido. Hay formas de empatizar con el gato y conseguir que nos quiera cada vez más. Al principio simplemente confiará en nosotros y nos respetará; luego, a la larga, nos convertiremos en su mejor amigo y no sabrá desprenderse de nosotros. De hecho, para que tu gato te quiera hay algunos secretos que debemos respetar.

Entender los gestos del gato

Así que la primera regla es no ser intrusivo y respetar su espacio. Ciertos momentos y lugares son sagrados para ellos: cuando comen, cuando se acicalan o cuando usan la caja de arena, los gatos no desean ser molestados. Además, no debemos mover o alterar demasiado la disposición de estos lugares. Pero, sobre todo, este concepto se traduce en no abusar de las caricias: la regla de la psicología inversa se aplica a los gatos. Es mucho más probable que busquen nuestras caricias si no les molestamos. La razón es que tienen una psicología independiente e individualista: deben querer todo lo que hacen.

La segunda regla se refiere a la forma de abordarlos. Es posible que hayamos notado cómo se acercan a nuestra pierna o a nuestras manos cuando buscan afecto. Estiran el cuello para mostrarse dispuestos a enfrentarse a nosotros. Podríamos intentar hacer el mismo gesto con ellos. Si ya conocemos al gato podemos intentar saludarlo acercando nuestra cabeza a la suya. Este tipo de contacto creará una extraordinaria empatía entre nosotros. Entonces empezamos a acariciarlo, respetando la primera regla. Pero evitemos los puntos malos.

¿Dónde no acariciarlo?

Nuestro gatito odia que le rasquen en las zonas que considera vulnerables, como la cola y las patas. Pero también evitamos su barriga, aunque a veces su posición siempre nos invita a rascarla. Se siente vulnerable en ese momento, y debemos respetar este sentimiento si queremos ganarnos su simpatía. Por el contrario, a los gatos les gusta que les rasquen detrás de las orejas, en la barbilla y en la parte inferior de la espalda.

El último truco es el del comportamiento. A los gatos les encanta jugar, aunque son pocos los que realmente llaman la atención. Así que jugamos con ellos todos los días. No nos excedemos en la duración de las actividades, ya que son muy agotadoras para ellos. Intentemos más bien repetirlos a la misma hora del día y quizás en la misma zona de la casa: el gato asociará ese momento con el juego y estará seguro de nuestras intenciones. Podemos introducir el momento del juego con un sonido especial dedicado a ese mismo momento: se volverá loco de alegría.

Entre los juegos favoritos de los gatos están los que combinan la habilidad física con la rapidez mental. Les encanta, por ejemplo, perseguir pequeñas presas falsas o salir de repente de una de las muchas grietas posibles. Descubrimos sus pasiones poco a poco, pero lo importante es que compartamos este tiempo con el gatito. Además de empatizar con nosotros, percibirá este tiempo como una escapada del sedentarismo y la monotonía. Nos agradecerá que le dejemos hacerlo.

Entender a su gato no siempre es fácil. Algunos de sus comportamientos parecen estar fuera de toda lógica. Por ejemplo, cuando de repente corre por la casa, pero la explicación existe y puede sorprendernos.