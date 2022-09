Quien tiene un animal, suele prestar atención a todos sus comportamientos. Los amamos hasta tal punto que nos preocupamos por ver si hacen cosas inusuales. Y, quizás, los comparamos con los de otros propietarios, para entender las diferencias y conocerlos mejor.

Digamos que a veces exageramos en esta muestra de amor, pero se lo merecen. Sobre todo pensando en aquellas personas que, en cambio, llegan a abandonar a perros y gatos para irse de vacaciones.

En resumen, nos preocupamos por ellos. Por ejemplo, aprovechando formas baratas, que quizá no todo el mundo conoce, para ayudarles a mantenerse frescos y no sufrir el calor del verano. Si es fácil reconocer las expresiones de afecto, por no decir de amor, de los humanos, ¿cómo debemos interpretar las actitudes de los perros? Porque, claro, su lealtad y su amistad son inoxidables. Pero, ¿cómo podemos saber si el perro nos quiere de verdad? ¿Qué comportamientos pueden hacernos decir que nos ama? ¿Y que, por otro lado, nos odia y no nos soporta?

Porque ellos también pueden tener sentimientos diferentes hacia nosotros y no debemos dar por sentado que nos quieren incondicionalmente. Una señal es que siempre están a nuestro lado. Si, dondequiera que vayamos, tiende a seguirnos, es una buena señal de afecto. De lo contrario, si no le gustamos, se mantendrá al margen. Si, entonces, empieza a traernos objetos, dándonos algún tipo de regalo, esto también es una manifestación de su amor. De hecho, a veces ocurre que nos trae sus juguetes o incluso su hueso.

Varias señales para interpretar que nos dicen cuánto nos ama

Si cada vez que nos oye hablar, o nos ve, empieza a mover la cola, es otra señal inequívoca de su amor. Incluso si nos mira intensamente a los ojos, es su manera de decirnos que nos ama profundamente.

El hecho de que acepte nuestros mimos es significativo porque demuestra que confía en nosotros y nos deja hacer todo. Ay, entonces, si alguien nos levanta la voz, incluso en la casa, o parece una amenaza para él. Intentará protegernos y ahí tendremos que ser buenos para que interprete las señales correctas para que no tengamos problemas.

Perfecto, pero habiendo establecido qué comportamientos indican, inequívocamente, amor, ¿cuáles, en cambio, indican que no nos tolera? Obviamente, si no hace lo anterior, es decir, seguirnos, mover la cola, protegernos, prestarnos atención, no es bueno.

Si, por ejemplo, nos olfatea y no se deja tocar, significa que aún no está preparado para nosotros. Incluso si nos gruñe no es bueno, porque se siente amenazado por nosotros. Si no busca el contacto visual y no acepta la comida de nuestras manos, pueden ser otros signos de indiferencia o desconfianza. Más aún si, al entrar en una habitación, se va.