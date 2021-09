La 'influencer' Aida Domenech, más conocida como Dulceida, ha anunciado en Instagram que regresa a las redes sociales, tres semanas después de anunciar que dejaba estas plataformas para priorizar su bienestar emocional. Dulceida es una de las 'influencers' de moda y estilo más seguidas en España.

“Necesito reconstruirme, necesito abrazarme y cuidarme para volver. Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría y volver a reconocerme, volver a ser yo y volver a quererme. Está siendo un año de mierda”, señaló entonces.

Ahora, a través de un post en Instagram con una fotografía, ha proclamado su regreso. "¡Hola preciosos! Tenía ganas de decir esto. Vuelvo por aquí poco a poco. Como os dije me necesitaba y he estado dándome esa prioridad, cuidando de mí, en casa y rodeada de la gente a la que quiero. Muchísimas gracias por todo el amor y cariño que me habéis ido mandando, os quiero que flipáis. Queda Dulceida pa rato”, ha escrito.