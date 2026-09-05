La influencer Rocío Osorno pilla 'in fraganti' a dos ladrones encapuchados dentro de su casa: "Estoy en shock"

La conocida influencer y diseñadora sevillana Rocío Osorno ha vivido uno de los peores episodios de su vida. La creadora de contenido se ha enfrentado a una situación límite tras descubrir por sorpresa a dos delincuentes en el interior de su propia vivienda ubicada en la comarca del Aljarafe, en Sevilla. Los hechos ocurrieron de manera repentina cuando la andaluza se encontraba en la planta superior de la propiedad ocupada en la grabación de unos vídeos para sus redes sociales, ajena por completo a que unos intrusos habían logrado colarse en el inmueble.

La clave para que el violento episodio no terminara en una desgracia personal radicó en un cúmulo de casualidades y en la rápida capacidad de reacción de la influencer. Según relató la propia protagonista a través de su cuenta de Instagram, una de las ventanas del domicilio que habitualmente permanece cerrada se encontraba abierta. En un instante de absoluta lucidez, Osorno se percató de que no estaba sola en la planta: al asomarse, descubrió a los individuos registrando su vestidor y manipulando cajones y estanterías en busca de objetos de valor.

Sin pensarlo dos veces y dominada por el pánico, comenzó a gritar a pleno pulmón para alertar al resto de sus familiares que se encontraban en el domicilio, saliendo despavorida por el pasillo. Las cámaras de seguridad instaladas en el vestidor captaron con total nitidez el momento exacto en el que los asaltantes —ataviados con capuchas y linternas frontales— se ven descubiertos por la propietaria, lo que desencadenó una huida precipitada de los ladrones por la misma ventana por la que habían accedido.

Minutos después de que la situación recuperara una aparente calma, Rocío Osorno se dirigió a sus seguidores visiblemente afectada para confesar el terror vivido: "Estoy en shock". La diseñadora explicó que la presencia en la vivienda de su exmarido, Coco Robatto, quien había llegado hacía aproximadamente una hora, facilitó la gestión de emergencia. De inmediato se pusieron en contacto con el servicio de emergencias 112.

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A pesar de la rapidez con la que se personaron varias patrullas de la Guardia Civil en el lugar de los hechos, los asaltantes ya habían desaparecido con el botín sustraído tras saltar de nuevo al exterior. Por su parte, la Policía Judicial de Mairena del Aljarafe se ha hecho cargo de la investigación para dar con el paradero de los delincuentes, mientras que la familia intenta recuperarse del profundo impacto emocional provocado por esta vulneración de su intimidad y seguridad en su propio hogar.