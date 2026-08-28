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Luto en Noruega

Harald V de Noruega y la familia real española: el 'novio' que quisieron para Sofía y el amigo de Juan Carlos en las regatas de Mallorca

La muerte del monarca noruego cierra más de seis décadas de relación entre las dos casas reales: de las cábalas matrimoniales del viejo Gotha a las regatas de Palma y un vínculo que Felipe VI prolongó como padrino de Ingrid Alexandra

Los reyes de España, Juan Carlos y Sofía y el rey Harald de Noruega, a su llegada al Castillo de Akershus, en Oslo.

Los reyes de España, Juan Carlos y Sofía y el rey Harald de Noruega, a su llegada al Castillo de Akershus, en Oslo. / BALLESTEROS / EFE

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Laura Estirado

Barcelona

Antes de ser el gran amor de Sonia Haraldsen, Harald de Noruega, que ha fallecido este viernes a los 89 años, ya tenía novia en los periódicos. O, al menos, candidata. A finales de los años 50, cuando las bodas reales todavía se estudiaban casi como acuerdos diplomáticos, el joven heredero noruego fue emparejado con Sofía de Grecia, la futura reina de España. La muerte de Harald V recupera así una de esas historias del Gotha [normas de linaje y protocolo que rigen a la realeza europea] que no llegó al altar, pero sí dejaron más de medio siglo de cercanía entre las casas reales de España y Noruega.

La propia reina Sofía desmontó después la leyenda romántica. Contó que en 1959 llegó a Noruega sin haber visto nunca a Harald y descubrió que la prensa de Oslo ya publicaba sus fotografías como posible pareja. "Yo sé que hubo interés en casarnos. Se provocaron encuentros, se hicieron cábalas, corrió mucha tinta", recordó en su día. Hubo proyecto dinástico; noviazgo, no. Harald ya estaba enamorado en secreto de Sonia, la plebeya por la que terminaría plantando cara a las convenciones de palacio. Sofía se casó con Juan Carlos en 1962.

OS18. Oslo (Noruega), 06/06/06.- Los Reyes Juan Carlos y Sofía, junto a los monarcas noruegos, Harald y Sonia, en el interior del Palacio Real de Oslo, al inicio de su segunda visita de Estado a este país, donde permanecerán tres días, y en el transcurso de la cual se trasladarán también a la ciudad costera de Bergen. EFE/Sergio Barrenechea

Los reyes Juan Carlos y Sofía, junto a los monarcas noruegos, Harald y Sonia, en el interior del Palacio Real de Oslo, al inicio de su segunda visita de Estado a este país, en junio de 2006. / SERGIO BARRENECHEA / EFE

Amistad a cuatro bandas

Lo que pudo ser una alianza matrimonial acabó convertido en una amistad entre cuatro. Harald y Sonia encontraron en Juan Carlos y Sofía compañeros de generación y de reinado. También de vacaciones. El noruego, que participó en tres Juegos Olímpicos como regatista, recaló durante años en Mallorca para disputar la Copa del Rey de vela. Allí el protocolo quedaba en tierra: Harald y Juan Carlos eran amigos, pero también competidores. En 2006 el propio monarca explicó que la estrecha amistad con la familia real española pesaba en sus frecuentes visitas a la isla.

Imagen de archivo (03/08/2019) del rey Felipe VI conversando con el rey Harald V de Noruega (i), en Palma de Mallorca. EFE/Ballesteros

Imagen de archivo (03/08/2019) del rey Felipe VI conversando con el rey Harald V de Noruega (i), en Palma de Mallorca. / Ballesteros / EFE

La relación tuvo también alfombra roja. Harald y Sonia realizaron una visita de Estado a España en 1995, cuando Juan Carlos le concedió el Collar del Toisón de Oro. Once años después, los reyes españoles viajaron oficialmente a Oslo; ya lo habían hecho en 1982, todavía bajo el reinado de Olav V. Harald y Sonia estuvieron además en Madrid en 2004 para la boda de Felipe y Letizia.

Estrecha amistad

Los cumpleaños terminaron de mostrar dónde acababa el protocolo y empezaba el afecto y una estrecha amistad. Cuando Harald y Sonia celebraron juntos sus 80 años en 2017 fueron Juan Carlos y Sofía, ya eméritos, quienes viajaron a Oslo en representación española.

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Oslo (Norway), 31/08/2019.- Norway's Princess Ingrid Alexandra poses with her godparents (rear, L-R) King Felipe VI of Spain, Crown Princess Victoria of Sweden, Princess Martha Louise, and Crown Prince Frederik of Denmark, (front, L-R) King Harald, Princess Ingrid Alexandra, and Marit Tjessen in the Royal Palace in Oslo, Norway, 31 August 2019. The 15-year-old daugther of of Crown Prince Haakon and Princess Mette-Marit was confirmed in the Palace Chapel after she has followed the confirmation teaching in the Asker congregation. Princess Ingrid Alexandra is second-in-line to the Norwegian throne after her father. (Dinamarca, Noruega, España, Suecia) EFE/EPA/Lise Aaserud NORWAY OUT

La princesa Ingrid Alexandra de Noruega posa con sus padrinos (detrás, de izquierda a derecha) el rey Felipe VI de España, la princesa heredera Victoria de Suecia, la princesa Marta Luisa y el príncipe heredero Federico de Dinamarca, (delante, de izquierda a derecha) el rey Harald, la princesa Ingrid Alexandra y Marit Tjessen en el Palacio Real de Oslo, Noruega, el 31 de agosto de 2019. / Lise Aaserud / EFE

Con Felipe VI el vínculo pasó de generación. El rey de España es uno de los padrinos de Ingrid Alexandra, hija de Haakon VIII y Mette-Marit y hoy princesa heredera de Noruega. En 2019 viajó a Oslo para su confirmación y posó junto a Harald en la fotografía familiar. En 2022 volvió para la gran gala por los 18 años de su ahijada.

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Fuente: El Periódico

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