Casas dañadas, evacuaciones y fincas en peligro: Najwa Nimri, Tamara Falcó y Carlos Sainz, entre los famosos afectados por los incendios

Los graves incendios forestales que desde hace días afectan a las provincias de Madrid, Ávila y, desde el sábado, también Toledo, continúan activos, aunque la evolución de las llamas comienza a mejorar lentamente. El balance provisional deja ya unas cifras devastadoras: cerca de 77.000 hectáreas calcinadas y más de 90.000 vecinos afectados por las evacuaciones, los desalojos y las restricciones derivadas de la emergencia.

Entre los afectados se encuentran también varios rostros conocidos que poseen viviendas o fincas en las zonas castigadas por el fuego, como Najwa Nimri, Tamara Falcó, Carlos Sainz, David Broncano, Enrique Cerezo, Zinedine Zidane y Elena Sánchez, entre otros.

Mensaje contundente

Nimri, actriz conocida por sus papeles en 'La casa de papel' y 'Vis a vis', ha sido una de las más contundentes al denunciar públicamente la situación que se vive en el valle del Tiétar, donde es propietaria de una vivienda. A través de sus redes sociales, la intérprete ha compartido imágenes y vídeos de municipios como Casavieja, Piedralaves, Sotillo y La Adrada, además de lanzar un llamamiento para reforzar los medios destinados a combatir los incendios. "Si no cuidamos a los que apagan los fuegos, nos quemamos. Literalmente", ha escrito en X (antigua Twitter). "Solo confío en los que se están dejando el alma en el fuego. Si no peleamos por esto, olvidaos de dar la chapa con vuestros ideales de mierda", ha añadido en otra publicación, en una crítica dirigida a la gestión política de la emergencia.

La actriz también ha revelado que las llamas alcanzaron parte de su vivienda. "Se me quemó parte de mi casa", publicó, al tiempo que denunciaba el abandono que, a su juicio, sufre el valle del Tiétar. "Han abandonado el valle del Tiétar. Quemado, arrasado y la gente sigue apagando fuegos", ha escrito.

Momento de "caos"

La presentadora de TVE Elena Sánchez también ha relatado en primera persona el impacto del incendio durante una videollamada con el programa 'D Corazón' este fin de semana. "Cuando te toca en primera persona cuesta un poco más contar las cosas", apuntó la comunicadora. Sánchez explicó que tuvo que abandonar su casa de forma precipitada cuando recibió la alerta. "No estoy ahí porque nos evacuaron. Yo estaba en mi pueblo, donde he pasado mi infancia, y a las ocho de la tarde sonó la alarma. Hicimos las maletas y salimos pitando", detalló.

La periodista describió aquellas horas como un momento de "caos e incertidumbre", marcado por los problemas en las comunicaciones y la preocupación por dejar atrás "tu casa y tu vida". "Imagínate lo que eso supone: todo el mundo saliendo de un pueblo, una carretera colapsada...", relató en el programa. "Lo más importante es no lamentar pérdidas humanas", subrayó.

Fincas familiares en peligro

La preocupación también alcanza a la familia de Carlos Sainz. El piloto de Fórmula 1 sigue muy de cerca la evolución del fuego en Cebreros, donde se encuentra la finca familiar La Piñonera. "Me gustaría mandar un mensaje a toda España por el tema de los incendios. A nivel personal estoy sufriéndolo mucho, ya que tenemos un campo allí, en Ávila. Ver Cebreros, la zona de El Barraco y Burgohondo... ver todo quemarse de esa manera y a toda la gente que está siendo afectada me da una rabia tremenda", afirmó Carlos Sainz Jr. ante los medios este fin de semana.

Tamara Falcó también ha mostrado su inquietud por la cercanía del incendio a El Rincón, la finca de más de 120 hectáreas situada en Aldea del Fresno que heredó de su padre y que se encuentra en una de las zonas más afectadas por el avance del fuego. "Gracias a Dios, de momento el incendio no nos ha afectado directamente. Estamos muy pendientes de la evolución y siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades", señaló hace unos días.

Reflexiones en las redes sociales

Por su parte, Nuria Roca sigue con preocupación la situación desde Menorca, donde disfruta de sus vacaciones junto a su marido, Juan del Val. La presentadora permanece atenta al incendio que se ha aproximado a Candeleda, localidad abulense donde hace un año adquirió junto a su familia una casa rural de piedra en plena naturaleza. "Reflexión, exigencia, ruego y sentido común a la vez…", ha compartido la presentadora en sus redes sociales, junto a un escrito en el que el actor Alfonso Bassave enviaba un mensaje a los políticos.

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La lista de famosos pendientes de la evolución de los incendios incluye además a David Broncano, Ronaldo Nazário, Enrique Cerezo y Zinedine Zidane, propietarios de inmuebles en el entorno del Pantano de San Juan, donde las llamas han ganado intensidad en las últimas horas.