Bill Gates, Sting y Mark Zuckerberg: la tendencia de los multimillonarios de no dejar herencia a sus hijos

Las informaciones conocidas en las últimas semanas sobre la voluntad de Isak Andic de crear una fundación a la que destinar parte de su fortuna como "legado al mundo" han reabierto un debate entre los multimillonarios. Frente al modelo tradicional de transmitir todo el patrimonio a los hijos tras la muerte, algunos de los empresarios y artistas más ricos del mundo han optado por otro camino: dedicar gran parte de su dinero a la filantropía, la investigación, la educación o causas sociales.

El fundador de Mango, que según trascendió llevaba tiempo estudiando la creación de una fundación vinculada a proyectos sociales y de apoyo al emprendimiento, se suma así a una corriente global de empresarios y celebridades que han decidido que buena parte de su dinero no será heredado por sus hijos. Bill Gates, Warren BuffettMark Zuckerberg y Sting son algunos de los nombres que forman parte de esta lista.

Bill Gates

El fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo explicó en la plataforma Reddit que no planea dejar la mayor parte de su patrimonio a sus hijos porque cree que no sería beneficioso para ellos. En concreto, solo les dejará un 1% de su fortuna (estimada en unos 107.000 millones de dólares, por lo que igualmente se llevarían una buena cantidad), y el 99% restante lo donará a la Fundación Bill y Melinda Gates.

El empresario ha reiterado en más de una ocasión que su prioridad es destinar gran parte de su fortuna a proyectos para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos. Por su parte, sus hijos recibirán una cantidad mínima y una buena educación, pero tendrán que forjar sus propios caminos.

El cofundador de Microsoft y filántropo estadounidense Bill Gates. / GIAN EHRENZELLER / EFE

Warren Buffett

El icónico inversor también ha decidido destinar el 99% de su fortuna a fundaciones benéficas. "Después de observar muchas familias superricas, esta es mi recomendación: deje a los niños lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no lo suficiente para que puedan no hacer nada", escribió el magnate empresarial en 2021.

Tras su muerte, el grueso de su patrimonio se transferirá a una macrofundación benéfica supervisada por sus tres hijos (Howard, Susan y Peter). Hasta la fecha, el magnate ha donado miles de millones de dólares, principalmente en acciones de Berkshire Hathaway, a la Fundación Bill y Melinda Gates y a distintas organizaciones filantrópicas familiares (la Fundación Susan T. Buffett, la Fundación Howard G. Buffett, Sherwood Foundation y NoVo Foundatio).

El inversor Warren Buffett. / Europa Press

Mark Zuckerberg

El fundador y CEO de Meta anunció que el 99% de sus acciones en la compañía, valoradas en aproximadamente 45.000 millones de dólares, serán donadas a la Chan Zuckerberg Initiative, la organización filantrópica que creó junto a su esposa, Priscilla Chan. La iniciativa busca promover la igualdad de oportunidades para niños y niñas de todo el mundo, especialmente en ámbitos como la educación, la salud y la investigación científica.

La organización financia investigaciones, invierte en empresas y apoya distintas causas sociales y políticas. Por ejemplo,en el ámbito médico, la fundación utiliza la tecnología y la inteligencia artificial aplicada a la biotecnología como herramientas clave para curar, prevenir y controlar enfermedades.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg. / CHRIS TORRES / EFE

Jackie Chan

El actor de artes marciales ha declarado públicamente que destinará toda su riqueza a la beneficencia en lugar de dejarle dinero a su hijo, argumentando que, si es capaz, podrá crear su propia fortuna.

El intérprete creó en 1988 la Jackie Chan Charitable Foundation para apoyar a la comunidad de Hong Kong ofreciendo becas y asistencia médica, y ayudando a los necesitados en casos de desastres naturales. Además, en 2005 fundó la Dragon's Heart Foundation con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables y marginadas de las zonas rurales de China.

El actor Jackie Chan durante una rueda de prensa para la presentación de la película 'Bleeding Steel' / DAN HIMBRECHTS / EFE

Sting

El músico británico ha explicado en reiteradas ocasiones que sus seis hijos no heredarán su patrimonio, estimado en 500 millones de euros. "Decirle a mis hijos que no tienen que trabajar es una forma de abuso de la que espero nunca ser culpable", declaró el exlíder del grupo The Police al periodista Mark Phillips en una entrevista reciente en el programa CBS News Sunday Morning.

"No creo que sea un regalo que deba hacerles; es demasiado. Mis hijos quieren trabajar. Quieren forjar su propio camino en la vida. No tengo intención de quitárselo. No quiero robarles su ambición. Es una cuestión de ética del trabajo, y ellos la tienen”, añadía el artista.

El artista británico Sting. / EFE

Daniel Craig

El actor británico, conocido por interpretar a James Bond, afirmó en una entrevista con 'Candis Magazine' que no dejaría su fortuna, estimada en 125 millones de dólares, a sus dos hijos. “Mi filosofía es deshacerme de ella o regalarla antes de morir”, confesó. De hecho, Craig considera que las herencias con "de mal gusto" y defiende la filosofía de que "si mueres rico, has fracasado".

El intérprete es defensor mundial de la ONU para la eliminación de minas y explosivos, es embajador oficial de la organización benéfica de la fundación médica Liverpool Heart and Chest Hospital, financiando equipos tecnológicos y nuevas investigaciones médicas, y trabaja con organizaciones históricas como Barnardo's y Worldwide Orphans Foundation, enfocadas en el bienestar de niños huérfanos o en riesgo de exclusión.

El actor británico Daniel Craig. / Mario Guzmán / EFE

Gordon Ramsay

El chef británico aseguró en una entrevista con 'The Telegraph' que no dejará su herencia, una fortuna estimada en 78 millones de euros, a sus cinco hijos para evitar que se conviertan en personas malcriadas. El cocinero llegó a confesar que no les llevaba a comer a restaurantes con estrella Michelin y no les dejaba viajar en primera clase junto a él en las vacanciones. “No han trabajado lo suficientemente duro para pagar eso”, declaró.

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Su riqueza estará destinada en gran parte a la Fundación Gordon y Tana Ramsay, que está asociada al Hospital Infantil Great Ormond Street (GOSH) y apoya la investigación médica, el cuidado infantil y otros programas de asistencia social.