Amancio Ortega ya navega hacia el verano a bordo del yate 'Valoria B': en Galicia y acompañado por su mujer Flora Pérez y amigos

El empresario fundador de Zara y del grupo Inditex, Amancio Ortega, disfrutó, con su mujer Flora Pérez y un grupo de amigos, de su primer fin de semana de la temporada en la ría de Aldán, en Cangas, a bordo de su yate 'Valoria B', en un adelanto del verano, enturbiado sólo por las tormentas con aparato eléctrico de última hora de estos días. En torno a las 19:00 horas de este domingo, toda la familia y amigos abandonaron la embarcación, de 47 metros de eslora, que permaneció desde el viernes por la mañana en su fondeo habitual de estas aguas, frente al muelle de Aldán y la nave de la antigua conservera de Ameixide.

Desembarcaron en el muelle a bordo de la lancha neumática auxiliar del 'Valoria B', dirigida por dos miembros de la tripulación del yate, en donde les aguardaban los coches para, en el caso del magnate textil, dirigirse a A Coruña, en donde tiene su residencia habitual. En el muelle se ligaba el regreso a esa hora de la familia Ortega a que quisiera celebrar también el ascenso del Deportivo a Primera División. Durante el día se vieron incluso, camisetas blanquiazules por Aldán.

A sus 90 años, Amancio Ortega demostró mantenerse en buena forma física y no necesitó ayuda para desembarcar y subir por las escaleras del muelle de Aldán, a las que está tan acostumbrado, y dirigirse hacia los coches, en donde el matrimonio se despidió de forma muy efusiva de sus amigos con los que habían compartido una jornada a bordo del «Valoria B».

Noticias relacionadas

El "Valoria B" fondeado en la ría de Aldán. / Santos Álvarez

Este yate ya es todo un clásico en la ría de Aldán, conocida como el caribe del sur gallego, por las aguas turquesas de sus playas, y uno de los rincones preferidos de la familia Ortega para pasar días de descanso cuando empieza el calor. Es habitual que el barco se desplace desde su puerto base en Sanxenxo hasta Aldán para que la familia disfrute de fines de semana a bordo y lejos del foco mediático. El empresario siempre se ha sentido muy a gusto en Aldán, en donde los vecinos han respetado la discreción con la que a él le gusta vivir como también a su mujer y a su hija Marta que suele acudir igualmente en verano a pasar días junto a su marido Carlos Torreta y sus hijos.