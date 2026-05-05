Marta Sánchez, destrozada tras la muerte de Seila Álvarez ('Hit la canción'): "Me ha roto en dos"

El mundo de la música se ha despertado este martes con una noticia devastadora: el fallecimiento de Seila Álvarez, conocida por su paso por el programa de TVE 'Hit la canción'. Tras confirmarse el trágico desenlace tras varios días de búsqueda, las reacciones no se han hecho esperar, siendo una de las más emotivas la de Marta Sánchez.

La artista madrileña, que tuvo un vínculo profesional y personal muy estrecho con la joven gallega, ha utilizado sus redes sociales para expresar su dolor ante lo que ha calificado como un "mazazo". Cabe recordar que Seila fue la compositora de "Duermes mientras yo escribo", uno de los temas más recordados del disco '21 días' de Marta Sánchez.

"No sé por dónde empezar... Hay noticias que te rompen en dos", comenzaba escribiendo Marta Sánchez en una publicación que ha conmovido a sus seguidores. La cantante ha querido poner en valor la huella que la joven dejó en ella durante el tiempo que compartieron trabajando para televisión: "Tuve la suerte de compartir unos días preparando esta canción tan increíble... Pocas veces he escuchado compositores tan genuinos, únicos y con tanto talento".

"Para mí, ella siempre formará parte de mi historia musical y no podré olvidarla nunca", ha añadido la artista.

Ante la incertidumbre que rodea el caso, la intérprete de 'Soy yo' ha preferido centrarse en el duelo y el respeto: "No sé qué ha podido suceder, pero desde aquí le mando mi más sentido pésame a toda su familia y entorno con el corazón roto. DEP", concluía su mensaje, acompañado por el emoji de un corazón roto.

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Seila Álvarez, que compaginaba su carrera musical con su trabajo como enfermera, saltó a la fama en 2015 gracias al talent show de La 1, donde su talento como compositora cautivó tanto al público como a los artistas consagrados que participaron en el formato. Hoy, su voz y sus letras quedan como el legado de una artista que, en palabras de Marta Sánchez, era "única".