Ante la prensa
David Bisbal ofrece sus primeras palabras tras la muerte de su padre: "Son momentos delicados"
El cantante reaparece públicamente tras el fallecimiento de José Bisbal Carrillo a los 84 años
Kevin Rodríguez
David Bisbal ha reaparecido públicamente tras la muerte de su padre, José Bisbal Carrillo, a los 84 años de edad en Almería. El cantante ha aparecido ante los medios después de hacer pública la noticia en sus redes sociales.
"Para los compañeros de la prensa, os agradezco en el alma... son momentos delicados pero estamos tranquilos porque mi padre está ahora en paz", comunica el artista.
Además, el que fuera coach de 'La Voz Kids' asegura que su padre era muy querido en su tierra. José Bisbal, Pepe para los familiares y amigos, fue campeón de España de boxeo hasta en siete ocasiones en dos categorías.
Desde que se conoció la noticia, David Bisbal no ha parado de recibir muestras de cariño, lo que demuestra la increíble conexión del que fuera concursante de 'Operación Triunfo' con el público. "Os quiero", decía el cantante al despedirse en su breve aparición pública.
"Muchísimas gracias a todos. Estamos devastados, pero bueno, estamos contentos porque está descansando. Se ha ido feliz al lado nuestro, de nuestra mano y todo nuestro amor", ha concluido.
