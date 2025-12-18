Tradición real
Kate Middleton, el príncipe Guillermo y sus hijos felicitan la Navidad con una foto inédita de la pasada primavera
El príncipe Jorge (12) va conjuntado con tonos marrones con su madre, mientras que sus hermanos pequeños, la princesa Carlota (10) y el príncipe Luis (7), lucen jerseis de color verde, al igual que su padre, el heredero del trono de Inglaterra
Laura Estirado
Kate Middleton y el príncipe Guillermo junto a sus tres hijos acaban de compartir su saludo navideño a través de su cuenta en Instagram. l"Deseando a todos una muy feliz Navidad", se puede leer al pie de la postal familiar, todos sentados en un prado verde con flores.
La estampa, tomada por el fotógrafo Josh Shinner, es una foto inédita tomada la pasada primavera, en abril.
Es una visión 'millennial' de una monarquía sin corbatas, más relajada.
Regreso de Kate
La postal de Navidad también marca un año más del regreso gradual de la princesa de Galesa la vida pública, mientras continúa su recuperación del cáncer y la quimioterapia.
La fotografía corresponde con la misma sesión en la que se captó el 12º cumpleaños de Jorge y el 7º de Luis.
El año pasado, la pareja real compartió una tarjeta navideña con un significado personal, utilizando una imagen tomada del vídeo publicado cuando Kate anunció el final de su quimioterapia.
Josh Shinner ha realizado importantes retratos de la familia real británica, incluida de la propia princesa de Gales.
