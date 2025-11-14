Habla el entorno de los Javis: "Ambrossi no tiene ninguna relación sentimental a día de hoy"

Después de más de una década de amor, proyectos y éxitos compartidos, Javier Ambrossi y Javier Calvo, la pareja más icónica del audiovisual español más pop, se separan. Pero, tranquilos, su ruptura es sentimental, no profesional. El arte y la productora Suma Content siguen unidos, pese a su separación. El bombazo lo publicó El País tras confirmarlo con los protagonistas. Ellos, los reyes Midas de la ficción, han puesto "fin" a su historia de pareja, aunque desde su entorno dejan claro que "se separan personalmente, pero siguen y seguirán trabajando juntos". El terremoto mediático no se hizo esperar.

Las Mamarazzis habíamos avanzado en nuestro pódcast, la semana anterior, que la pareja estaba atravesando una crisis y que uno de los integrantes de la pareja había sido visto, en actitud muy cariñosa, con un desconocido por el centro de Madrid. Habíamos guardado la información unos días, tratando de confirmar más detalles, y no quisimos dar pistas sobre cuál de los dos estaba siendo infiel, tratando de ser respetuosas con su relación y sus códigos. Tenemos nuestro corazoncito, palabra.

'¡Hola!' se sumó a la fiesta informativa apuntando que Ambrossi podría tener una nueva ilusión y aportaba más datos: el susodicho, según la publicación, era un técnico del sector audiovisual. Nada confirmado por el protagonista, pero suficiente para que las redes hicieran palomitas.

Lo que nos aseguran a las Mamarazzis desde su círculo más cercano es que la información publicada por la citada revista "no es cierta" e insisten en garantizar que Javier Ambrossi "está soltero y no tiene ninguna relación sentimental a día de hoy". Entendemos, entonces, que el chico sobre el que informamos las Mamarazzis y con el que paseaba acaramelado por la capital, no tiene categoría de novio. Nos deslizan también que la expareja de Javier Calvo "está tomándose un tiempo para reencontrarse y conocerse mejor". El joven ha puesto tierra de por medio y "trata de buscar la tranquilidad". Sus allegados lamentan que se estén "inventando algunas cosas sobre su relación que sobrepasan muchos límites" y comentan que ellos "están apenados, ya que jamás han vendido su vida personal y si han hablado de su relación, siempre de manera gratuita, ha sido por su compromiso con el colectivo LGTBIQ+", nos recuerdan. ¿Y qué sabemos de Javier Calvo? Pues, gracias a sus redes sociales, que se refugia en sus amistades y en el cine para sobrellevar este mal momento.

Más allá del drama rosa, los Javis no solo eran pareja, eran, y siguen siendo, una marca cultural y un símbolo generacional. Su alianza sacudió la ficción española: hicieron de 'La Llamada' una película de culto, convirtieron a Paquita Salas en una diva nacional, a La Veneno en una serie valiente sobre identidad y revisión de un pasado que nos sigue avergonzando, resucitamos con La Mesías y ansiamos su siguiente creación que, bien seguro, estará cargada de talento, pluma y purpurina a pie de calle. Su patrimonio artístico y, ojo, también económico, es más que considerable. Fuentes del sector cifran en varios millones el valor de su productora y los derechos de sus formatos, además de los bienes inmobiliarios que ambos poseen. Se les rompió el amor de tanto usarlo, sí, pero su factoría sigue creando y facturando. Los Javis se separan, sí, pero han marcado una época y por esa razón sus nombres estarán ligados para siempre y unidos a la cultura y al entretenimiento de más de una generación.